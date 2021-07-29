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Свято 29 липня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини

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Четвер 29 липня 2021 06:08
Свято 29 липня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини Віруючі згадують про Святого Афіногена (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

29 липня вся православна церква згадує про Святого Афіногена. Святий жив у II-III столітті, він проповідував у Севастії, столиці Малої Вірменії (територія нинішньої Туреччини).

У народі цей день має свої традиції і заборони. Що можна і не можна робити сьогодні, а також всі традиції дня – читайте нижче.

У 305 році градоначальник Севастії Філомарх влаштував велике язичницьке свято, на якому кожен житель повинен був зробити жертвопринесення язичницьким ідолам. Багато християн відмовилися це робити і були страчені. Афіноген проповідував віру в Христа його знайшли і наказали вбити.

У народі цей день називають Фіногеєвим і вважається, що з цього дня літня спека буде спадати.. Свято мало величезне значення для селян, через те, що на Фіногея припадав початок жнив. Перший стиснутий сніп називали іменинним і ввечері після польових робіт з піснями несли його в гумно. Цей сніп особливо шанували, з нього починали молотьбу, їм годували хвору худобу, а зерном лікували людей.

У цей день женці шукали колос з найбільшою кількістю зерен, а тому, хто знайшов, згідно з прикметою, обов'язково посміхнеться удача. А зерна з цього колоса зберігали до наступної весни, їх кидали в землю, вірячи, що вони принесуть багатий урожай.

У ці дні практично всі жителі сіл працювали в полі. А ввечері збиралися, співали пісні, розповідали цікаві історії з життя.

Головні прикмети цього дня

  • Якщо в цей день йде дощ-урожай буде хорошим.
  • Густий туман - грибний рік буде.
  • Польові миші їдять посіви - буде довга і морозна зима.
  • Бадилля у моркви поникла - буде дощ.

Що не можна робити в цей день

  • У цей день було заборонено ходити в ліс
  • Також не слід в цей день рубати дрова, полювати, збирати ягоди і гриби, кричати й співати поруч з лісом, щоб не підіймати зайвого шуму.

Іменинники цього дня - Валентина, Павло, Юлія. Не забудьте привітати їх з днем народження!

Нагадаємо, що раніше ми писали про все православні свята, які відзначатимуться в серпні 2021.

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