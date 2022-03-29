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Свято 29 березня: що сьогодні категорично не можна робити, основні прикмети

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Вівторок 29 березня 2022 06:00
Свято 29 березня: що сьогодні категорично не можна робити, основні прикмети Яке сьогодні свято (freepic.com)
Автор: Styler

29 березня в православному світі святкують Саввін день. Християни шанують мученика Савіна, який постраждав за віру при імператорі Діоклетіані.

Що можна і не можна робити, які традиції, у кого День ангела і які важливі події відбулися - читайте нижче в матеріалі Lite.

Сьогодні також вшановують пам'ять мученика Іліана Аназарвського і преподобного Христодулі Чудотворця.

У народі особливого свята в цю дату не відзначалося, проте існували певні прикмети і традиції дня.

Що заведено робити 29 березня

Наші предки закликали 29 березня прощати всі образи. У цей день необхідно упокорити гординю і вирішити старі розбіжності.

Також в цей день прийнято було запам'ятовувати сни. Вважалося, що вони пророкують найближче майбутнє. За ним також могли судити про майбутній урожай.

Особливе ставлення було не тільки до підсвідомості, а й до знаків дня. Вважалося, що багато зустрічей, нові знайомства 29 березня є доленосними. Тому в цей день вважалося хорошим тоном піти знайомитися і шукати суджену.

Заборони на сьогодні

У цей день категорично не можна було лаятися з близькими. Вважалося, що це загрожує не тільки тривалим конфліктом, а й бідою, яка може прийти в будинок сперечальників.

Також не можна в цей день давати гроші в борг, інакше ризикуєте весь наступний рік провести в злиднях.

Прикмета

  • Сни, побачені в цю ніч, будуть віщими. Мало того, вони допоможуть розібратися в давно мучили вас питаннях.
  • Якщо день видавався теплим, то можна було очікувати таку ж теплу погоду на найближчі кілька днів.
  • Перелітні птахи кружляють - до потепління.
  • Струмки швидко біжать - тепло встановилося надовго.
  • У відкритих водоймах вода повільно тече - до важкого року.
  • Сонячні промені крізь хмари пробиваються - до дощової погоди найближчими днями.

Сьогодні іменини святкують Олександр, Трохим, Юліан. Привітайте цих людей з днем ангела!

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