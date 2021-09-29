Свято 29 вересня: що категорично не можна робити в цей важливий день, прикмети

Що можна і не можна робити в свято, важливі прикмети, заборони і традиції - читайте нижче в нашому матеріалі.

Євфимія була мешканкою Халкідону і походила з християнської родини. Вона була заарештована разом з місцевою християнською громадою за те, що таємно здійснювала богослужіння під час свята на честь бога Арея (Марса).

Після того як Євфимія відкинула пропозицію імператора Діоклетіана Пріска відректися від християнства, її піддали різним тортурам, але вона залишилася неушкодженою завдяки Божій допомозі.

У цей день на Русі ловили птахів і ворожили по їх кісточках про те, якою буде зима. Чим більше жиру наросло на кістки глухаря або качки, тим сильніше будуть морози. Дивилися і на інші прикмети. Якщо на Єфимію (Євфимію) тепло і сухо, то зима прийде пізно і буде м'якою. А якщо в цей день чули грім - чекали безсніжну зиму.

В цей час продовжували заготовлювати капусту на зиму. Головним чином, її квасили. Квашена капуста була відмінним доповненням до столу, адже це просто джерело вітамінів. До капусти нерідко додавали яблука, моркву, журавлину і брусницю - кому що більше подобається. І сьогодні квашена капуста залишається улюбленим і популярним способом додати вітамінів до зимового столу.

Головні народні прикмети на сьогодні

Якщо листя не падає на Євфимію, то це означає, що морози будуть нескоро.

Якщо на 29 вересня сухо, значить зима буде теплою.

Якщо в цей день лунає грім, то зима буде без снігу.

Що не можна робити в цей день

З давніх часів в цей день заборонялося ловити рибу. І взагалі раніше намагалися навіть не наближатися до води.

Через те, що Євфимія була праведною віруючою, особливим гріхом вважається заздрість до кого-небудь в цей день.

Не варто також переїжджати й відправлятися в тривалі поїздки.

А ще категорично заборонено сваритися, злитися і піддаватися іншим негативним почуттям.

У цей день іменини святкують Олексій, Віктор, Григорій, Сергій і Людмила.