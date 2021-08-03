Свято 3 серпня: що строго заборонено робити, головні традиції і хто іменинник

Що не можна робити в цей день, хто відзначає день ангела, важливі традиції і прикмети - читайте далі в нашому матеріалі.

Онуфрій був ченцем Києво-Печерського монастиря і жив в Антонієвих печерах в 12 столітті. Його останки й зараз знаходяться в монастирі. Зараз точно не відомо, чому Онуфрія зарахували до лику святих. Але є інформація, що він був безмовним самітником, тримав суворі й тривалі пости, як і багато навколишніх його ченці. Він відрізнявся суворим характером.

Що не можна робити в цю дату

У цей день все потрібно робити мовчки. Тільки в самому крайньому випадку можна розмовляти. Навіть такі тривалі роботи, як ремонт і прибирання засіків, наші предки проводили в повній тиші. Вважається, що якщо порушити заборону, то чекатимуть неприємності й хвороби.

Прикмети на 3 серпня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

холодна ніч-зима буде ранньою і морозною;

грозовий дощ - осінь буде сирою;

сорока голосно кричить - зима буде теплою;

багато жолудів - наступний рік буде вдалим;

павук не плете павутинку - скоро задощить.

Світлячки на виду – прикмета до ранньої осені.

Сонячні і погожі дні пророкують пустують на поверхні дрібні рибки.

Похолодає, якщо 3 серпня домашні гуси пробують полетіти.

Народжені в цей день - відкриті й щиросердні люди, вони завжди досягають поставленої мети.

Іменини в Івана, Анни, Федора, Онисима, Георгія, Онуфрія, Євгенія, Романа, Петра і Семена.