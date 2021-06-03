Свято 3 червня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини
3 червня православна церква згадує святителя рівноапостольного царя Костянтина і рівноапостольну царицю Олену.
Про всі прикмети і заборони - читайте нижче в нашому матеріалі.
Костянтин Великий (285-337) був сином Констанція Хлора і Святої цариці Олени (ОК.250-330).
Дівчата в цей день не заплітали коси, щоб вони були довшими, а ввечері збиралися разом біля трьох доріг і проводили спеціальний обряд, щоб догодити святій покровительці дня. Дівиці плели і тріпали уявний льон, нібито намагаючись вибити з нього Срібне насіння, сучили кудель. Вони вірили, що Свята Олена побачить старання і подбає про долю дівчат. Святу Олену наші предки вважали покровителькою льону.
Головні прикмети цього дня:
- Зозуля закуковала, горобина зацвіла і на дубі майже всі бруньки розкрилися - пора льон сіяти.
- Якщо в день Олени негода, то і осінь буде непогожа.
- Добре горобина цвіте - буде урожай льону.
- Зозуля кує - на гарну погоду.
- Якщо на святу Олену дощ з градом, то на Прокла (3 грудня) сніг з крупою.
- Вночі на небі маленьких зірок не видно - до дощу.
- Зірки мерехтять - до негоди.
- З'явилися мухомори - скоро підуть білі гриби.
- Якщо сироїжки пішли раніше боровиків, то грибів цього року майже не буде.
- Місяць в колах - до похмурої погоди.
- Духота при сході сонця - вірна ознака того, що погода зіпсується.
Що не можна робити в цей день
- Категорично не можна сваритися і лаятися.
- Не можна розповідати свій сон.
- Не можна пліткувати.
У цей день іменини святкує Олена.
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