Свято 3 березня і його прикмети: що не можна робити в цей день, у кого іменини

Він прославився своїми творами, миролюбністю і діями, спрямованими проти різних єретичних течій.

У 452 році він своєю промовою втримав ватажка гунів Аттілу, від розорення Риму, а в 455 році переконав короля вандалів, Гензериха, не проливати кров невинних людей і не зраджувати вогню Рим. Мощі святителя знаходяться в Ватиканському соборі в Римі.

У цей день наші пращури вшановували пташку-вівсянку, яка вважається вісницею приходу теплих днів. Було заведено пекти пиріжки й печиво з вівсяної муки. Пригощали випічкою домочадців, а також розкладали у дворі, щоб птахи могли поласувати.

Головні прикмети цього дня:

Сухий день - до хорошого врожаю.

Якщо бурульки в середині немає порожнечі, налив хлібів буде багатим і повним.

Сни, побачені 3 березня, вважаються порожніми.

Зірки на небі мерехтять і блищать - до холоду.

Рідкісні зірки - до заметілі і бурі.

Блідий місяць - до сильного снігопаду, ясна - до холоднечі.

Туманне коло навколо місяця - до заметілі.

Хвилясті хмари на небі - до відлиги.

Білі хмари - на вітер, сизі - до тепла.

Дерева тріщать - до сильного морозу.

Дим з печі йде вниз - до снігу, вгору - до морозу.

Дрова тріщать - до сильного морозу.

Повноводдя - до хорошого сінокосу.

Багато снігу - до багатого врожаю хліба.

Густий туман - літо буде поганим.

Почути грім - буде урожай.

З цього дня починає добре клювати окунь.

Заєць перебіжить дорогу - буде невдача

Що категорично не можна робити в цей день:

Не можна робити операції й пломбувати зуби.

У цей день не заздріть нікому. Якщо ви позаздрите людині, то вроки повернеться до вас бумерангом.

Сьогодні іменини відзначають: Василь, Віктор, Лев.

Зазначимо, що у християн триває в ці дні Великий піст, який триватиме до свята Великодня.