Свято 3 березня і його прикмети: що не можна робити в цей день, у кого іменини
3 березня 2020 року всі православні християни згадують святителя Лева, Папи Римського (440-461).
Він прославився своїми творами, миролюбністю і діями, спрямованими проти різних єретичних течій.
У 452 році він своєю промовою втримав ватажка гунів Аттілу, від розорення Риму, а в 455 році переконав короля вандалів, Гензериха, не проливати кров невинних людей і не зраджувати вогню Рим. Мощі святителя знаходяться в Ватиканському соборі в Римі.
У цей день наші пращури вшановували пташку-вівсянку, яка вважається вісницею приходу теплих днів. Було заведено пекти пиріжки й печиво з вівсяної муки. Пригощали випічкою домочадців, а також розкладали у дворі, щоб птахи могли поласувати.
Головні прикмети цього дня:
- Сухий день - до хорошого врожаю.
- Якщо бурульки в середині немає порожнечі, налив хлібів буде багатим і повним.
- Сни, побачені 3 березня, вважаються порожніми.
- Зірки на небі мерехтять і блищать - до холоду.
- Рідкісні зірки - до заметілі і бурі.
- Блідий місяць - до сильного снігопаду, ясна - до холоднечі.
- Туманне коло навколо місяця - до заметілі.
- Хвилясті хмари на небі - до відлиги.
- Білі хмари - на вітер, сизі - до тепла.
- Дерева тріщать - до сильного морозу.
- Дим з печі йде вниз - до снігу, вгору - до морозу.
- Дрова тріщать - до сильного морозу.
- Повноводдя - до хорошого сінокосу.
- Багато снігу - до багатого врожаю хліба.
- Густий туман - літо буде поганим.
- Почути грім - буде урожай.
- З цього дня починає добре клювати окунь.
- Заєць перебіжить дорогу - буде невдача
Що категорично не можна робити в цей день:
- Не можна робити операції й пломбувати зуби.
- У цей день не заздріть нікому. Якщо ви позаздрите людині, то вроки повернеться до вас бумерангом.
Сьогодні іменини відзначають: Василь, Віктор, Лев.
Зазначимо, що у християн триває в ці дні Великий піст, який триватиме до свята Великодня.
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