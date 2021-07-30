Свято 30 липня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини
Православні християни згадують святу Маргариту Антіохійську (колаж РБК-Україна)
30 липня православні християни згадують святу Маргариту Антіохійську і Лазаря Галісійського.
У нашому матеріалі нижче ми розповімо про найголовніші прикмети і заборони цього дня.
На Русі 30 липня вважалося днем, коли виблискують блискавки та зірниці без дощу. За повір'ями, вони віщують пожежі й псують зір. Дивитися на них було заборонено: це могло принести біду.
Відомо, що в католицькій церкві Маргариту включають в список 14 святих помічників – древніх святих, які допомагали людям при різних обставинах. У православ'ї Маргарита Антіохійська відома під ім'ям Марини.
Головні прикмети цього дня
- Якщо в цей день гроза - до дощової осені і зими з хуртовинами.
- Якщо 30 липня видалося спекотним і без дощів, взимку буде мало снігу і холодно.
- Дуже жаркий день і похолодання вночі — до ясного і сонячного дня.
Що не можна робити в цей день
- Заборонялося дивитися на блискавку.
- Не можна без потреби виходити з дому.
- Робити пропозицію руки й серця. Весілля теж краще на цей день не планувати.
Робити імпульсивні покупки. Тих, хто сьогодні зможе взагалі не витрачати гроші, чекає поліпшення фінансового становища.
Іменини сьогодні святкують: Вероніка, Леонід, Маргарита, Марина. Привітайте їх з днем ангела!
Як ми писали раніше, День молоді перенесли на іншу дату, коли все-таки будемо святкувати.