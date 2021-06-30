ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Свято 30 червня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини

Новость на русском →
Середа 30 червня 2021 05:43
Свято 30 червня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини Православні згадують мученика Мануїла (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

30 червня року відзначається День Мануїла. Цей день був особливим днем для наших предків, через те, що вони вірили, що саме сьогодні люди стають вразливими для нечистої сили.

У матеріалі нижче читайте про головні заборони і прикмети цього дня. Також ми розповімо, хто іменинник.

У полях починаю цвісти волошки, а на водоймах – латаття.

На Мануїла нечисть може вселяться в тварин, наприклад, зіпсувати корові молоко. Щоб захистити себе, треба було палити на берегах водойм багаття і не впускати в будинок бездомних тварин.

Саме в цей день люди стають нестриманими, озлобленими, дратівливими. Частішають випадки злочинів і нападів.

Головні прикмети цього дня:

  • Гроза на Мануїла - до хорошого врожаю.
  • Багряний захід 30 червня - буде негода.
  • Побачити веселку на небі ввечері 30 Червня – погода буде ясною.
  • Яскравий схід сонця - до багатого врожаю.
  • Вечірня Веселка на сонцестій віщує гарну погоду.
  • Червоний захід – до сильних вітрів і погоді.

Що категорично не можна робити в цей день:

  • У цей день не можна розповідати сон, який вам приснився.
  • У цей день не можна купатися у водоймах юним дівчатам.
  • Краще в цей день залишитися вдома.

День ангела в цей день у Валерія. Не забудьте привітати з іменинами.

Читайте також, чому Конституція Пилипа Орлика знаходиться не в Україні.

Читайте LITE в Google News
Праздники
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
На матчі Україна - Швеція відгриміла відома пісня про Путіна: з'явилося відео
На матчі Україна - Швеція відгриміла відома пісня про Путіна: з'явилося відео