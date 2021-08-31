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Свято 31 серпня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини

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Вівторок 31 серпня 2021 05:40
Свято 31 серпня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини Християни вшановують пам'ять двох мучеників Флора і Лавра (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

31 серпня в православній церкві традиційно шануються мученики Флор і Лавр.

У нашому матеріалі нижче ми розповімо про найголовніші прикмети і заборони цього дня.

У народі цей день багато значив для періоду жнив і подальшого врожаю в наступному році.

Християни в цей день моляться мученикам Флору і Лавру. Святі були будівельниками й під час одного нещасного випадку допомогли зцілитися юнакові. Плату, яку брати отримали за роботу, вони роздавали бідним людям і весь час прагнули проповідувати Слово Боже. У них можна просити здоров'я і достатку.

Прикмети 31 серпня

  • Не встигнеш посіяти жито до Фрола - буде поганий урожай наступного року.
  • Кінь часто перебирає ногами та фиркає – чекайте непогожої погоди.

Важливою традицією цього дня було обов'язково добре нагодувати коня. Також коней належало обов'язково окропити святою водою, щоб вони не хворіли, були міцними і змогли пережити навіть сувору зиму. На конях в цей день працювати заборонялося, щоб вони змогли набратися сил на наступний сезон.

Що можна робити в цей день

У цей день триває підготовка погребів для врожаю. Господаркам радять прибратися також в коморах. В цілому, день сприятливий для будь-яких підготовок і прибирання.

Що заборонено робити сьогодні

У цей день заборонено використовувати коней і худобу для потреб. Також заборонено 31 серпня запрягати вози і випалювати тавро на худобі. Також не рекомендується різати волосся – можете позбутися сили і родючості.

31 серпня іменини відзначають Георгій, Григорій, Денис, Євген, Омелян, Іван, Іларіон, Іоанн, Лавр, Лев, Лука, Макар, Михайло, Софрон, Уляна, Фрол.

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