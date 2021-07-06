Свято 6 липня: що не можна робити за день до Івана Купала
6 липня православні вшановують пам'ять святої мучениці Агрипини Римської. Також це переддень свята Івана Купала.
Про всі прикмети й заборони читайте нижче в нашому матеріалі.
Ще наші предки вірили, що в цей день можна збирати цілющі трави і рослини – засоби, приготовані на їх основі, будуть максимально ефективними.
Агрипина (Аграфена Купальниця) була родом зі знатної Римської сім'ї. Пізнавши в юності таїнство Хрещення, вона вирішила присвятити себе служінню Ісусу Христу. З приходом на трон валеріана в Римській імперії почалися гоніння на християн. Не уникла цієї долі і Агрипина. Її зрадили імператорському суду, жорстоко катували, змушували зректися Христа. Однак дівчина була тверда у своїй вірі. У нагороду за стійкість Бог послав їй позбавлення: ангел звільнив дівчину від уз, але від перенесених тортур вона все ж незабаром померла.
У слов'янських народів цей день мав особливе значення, через те, що передував один з головних літніх свят – Івана Купала. Купальницею святу прозвали за те, що ввечері її дня починалися купання.
Що не можна робити 6 липня
- Не витрачайте сьогодні сили на суперечки і сварки.
- Чи не стрижіть волосся – інакше буде поганий урожай.
- Не надягайте чорні головні убори - може призвести до трагедії в сім'ї.
Що можна робити 6 липня
На Горпину Купальницю, 6 липня, проводять цікавий обряд. Увечері дівчата повинні зібратися з подругами і товкти в ступі ячмінь, з якого потім зварять кашу. Вважається, що ця страва є дуже корисною для жіночого здоров'я. У цей день також слід добре попаритися в лазні, щоб залишатися здоровим протягом року.
Також вважається, що 6 липня можна поставити на поріг будинку кропиву, чортополох і звіробій. За повір'ям, ці трави відлякують нечисту силу.
Народні прикмети на 6 липня
- Соловей не співає - скоро урожай ячменю можна буде зібрати.
- Якщо йде дощ, то буде хороший урожай хліба.
Раніше ми писали про традиції, прикмети і заборони самого містичного свята - Івана Купала.