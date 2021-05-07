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Свято 7 травня: що можна і не можна робити, всі прикмети дня, у кого іменини

Новость на русском → П'ятниця 07 травня 2021 05:35
Свято 7 травня: що можна і не можна робити, всі прикмети дня, у кого іменини У цей день православна церква згадує мученика Євсея (колаж РБК-Україна)
Автор: Lite

7 травня православний світ згадує мученика Євсея, який вважався повелителем посівних робіт.

Про всі прикмети, звичаї і табу цього дня - читайте в нашому матеріалі нижче.

Також в цей день проводилися обряди, які були покликані пробудити землю і принести всім здоров'я.

За традицією стверджували, що на Євсея всіх гніт до землі, а до людей пристає маета. Бажаючи позбутися від проблем, люди здійснювали молитви і вмивалися святою водою.

Наші предки прославляли Майю Золотовласку - мати всіх богів. На її честь було заведено запалювати спеціальний вогонь, який символізував повернення літніх днів і обертання білого сонцевороту.

Основні прикмети цього дня:

  • Якщо в цей день береза розпустилася або здалися крилаті мурахи - час сіяти овес.
  • Якщо з лози і верби пух летить - прийшов час посіву пізнього вівса.
  • Багато комарів в цей день - буде хороший урожай вівса.
  • Якщо жито в дощ посіяти, то бур'яни замучать.
  • Якщо ввечері Зоря жовтого кольору, то дощів не чекай.
  • Навколо зірок чорні або білі віночки - до дощу.
  • Промені сонця темніють - до грози.
  • Над горизонтом повисли низькі хмари, краї яких мають чіткий обрис - до сильної грози і поривчастого вітру.
  • Сильна зав'язь горіхів, великі бруньки на осиці, урожай зморшків - до врожаю проса.

Що категорично не можна робити в цей день:

  • У цей день не можна з'ясовувати стосунки на роботі та вдома.
  • Також не можна сваритися і лаятися.

У цей день іменини святкують Олексій, Валентин, Євсей, Єлизавета, Іван, Леонтій, Сава, Станіслав, Фома, Людмила, Венедикт, Людомир.

Як ми писали раніше, коли святкуватимуть Великдень 2022 року православні та католики.

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