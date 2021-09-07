Свято 7 вересня: що строго заборонено робити, головні традиції і хто іменинник

Що не можна робити в цей день, хто відзначає день ангела, важливі традиції і прикмети - читайте далі в нашому матеріалі.

У народі в цей день відзначають Тита Листопадника. Так, традиційно в цей день українці ходили по гриби в ліс і плели кошики.

У християнському світі 7 вересня це також день повернення мощей апостола Варфоломія.

Традиції 7 вересня

Традиційною стравою 7 вересня були пироги і грибні супи. За урожаєм грибів вгадували погоду взимку. Якщо їх багато - холоди будуть довгі.

У наших предків побутувала приказка, що "Святий Тит останній гриб ростить", тому 7 вересня вважалося "закриттям сезону".

За традицією, люди вставали дуже рано, щоб зібрати в лісі якомога більше грибів. При цьому вірили, що на Тита Листопадника в хащах можна зустріти міфічних істот, які уособлювали сили природи і духів лісу.

У народі вважали, що зустріч з деякими могла добре попсувати нерви - якщо Боровички захочуть поводити маленьких дітей по лісі за крики і пустощі на "Тихому полюванні". Якщо ж поводити тихо і обережно, то Боровички покажуть грибні місця і найлегший шлях додому.

Що можна робити в цей день

7 вересня вважали сприятливим днем для значних покупок і далеких поїздок. Господаркам радять прибратися також в коморах. В цілому, день сприятливий для будь-яких підготовок і прибирання.

Що заборонено робити сьогодні

У цей день ні в якому разі не можна було займатися будівництвом - в іншому випадку підвищувалися ризики травмування, а сама споруда могла незабаром впасти. Також потрібно бути обережним з борошном – якщо її багато перетерти в цей день, можна закликати сувору і сніжну зиму. Сьогодні не рекомендується різати волосся – можете позбутися сили і родючості.