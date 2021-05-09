Свято 9 травня: що можна і не можна робити, всі прикмети дня, у кого іменини
Православні шанують святу Глафіру (колаж РБК-Україна)
9 травня всі православні християни вшановують пам'ять святого Василя і праведної Глафіри Амасійської.
Що можна і не можна робити в цей день, а також у кого день ангела - читайте нижче в нашому матеріалі.
Також в народі цей день називають Глафіра Горошниця.
Церковний переказ оповідає про єпископа Василя і "праведну Діву" Глафіру, що жили на початку IV століття, в роки гонінь перших християн. Наші предки в цей день зазвичай садили горох і картоплю.
Головні прикмети цього дня
- Якщо в цей день ясне небо і роса на траві - буде щедрий урожай овочів.
- Спів птахів нагадує крик жаби в цей день - до швидкого дощу.
- Сильний ранковий вітер, ослаблий до вечора, обіцяє погожу і ясну погоду на найближчі дні.
- Якщо 9 травня у хмар не видно верхню частину, то в найближчі кілька годин можна було очікувати сильну грозу і проливний дощ.
- Морозний ранок в дев'ятий травневий день обіцяє такий же мороз вранці через сім днів.
- Ясний сонячний ранок - пора займатися посівами.
- Пішов сніг в цей день - чекайте урожай гречки.
- ДО РЕЧІ, сніг в цей день обіцяє багато трави і хороший сінокіс.
Що не можна робити в цей день
- У цей день не можна стригтися - буде сварка з близькими.
Іменини сьогодні відзначають: Василь, Іван, Микола, Петро, Степан.
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