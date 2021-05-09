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Свято 9 травня: що можна і не можна робити, всі прикмети дня, у кого іменини

Новость на русском → Неділя 09 травня 2021 05:58
Свято 9 травня: що можна і не можна робити, всі прикмети дня, у кого іменини Православні шанують святу Глафіру (колаж РБК-Україна)
Автор: Lite

9 травня всі православні християни вшановують пам'ять святого Василя і праведної Глафіри Амасійської.

Що можна і не можна робити в цей день, а також у кого день ангела - читайте нижче в нашому матеріалі.

Також в народі цей день називають Глафіра Горошниця.

Церковний переказ оповідає про єпископа Василя і "праведну Діву" Глафіру, що жили на початку IV століття, в роки гонінь перших християн. Наші предки в цей день зазвичай садили горох і картоплю.

Головні прикмети цього дня

  • Якщо в цей день ясне небо і роса на траві - буде щедрий урожай овочів.
  • Спів птахів нагадує крик жаби в цей день - до швидкого дощу.
  • Сильний ранковий вітер, ослаблий до вечора, обіцяє погожу і ясну погоду на найближчі дні.
  • Якщо 9 травня у хмар не видно верхню частину, то в найближчі кілька годин можна було очікувати сильну грозу і проливний дощ.
  • Морозний ранок в дев'ятий травневий день обіцяє такий же мороз вранці через сім днів.
  • Ясний сонячний ранок - пора займатися посівами.
  • Пішов сніг в цей день - чекайте урожай гречки.
  • ДО РЕЧІ, сніг в цей день обіцяє багато трави і хороший сінокіс.

Що не можна робити в цей день

  • У цей день не можна стригтися - буде сварка з близькими.

Іменини сьогодні відзначають: Василь, Іван, Микола, Петро, Степан.

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