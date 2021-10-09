Свято 9 жовтня: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела

Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

Іоанн Богослов - захисник всіх подорожніх і вважалося, що в цей день не можна залишати будинок після заходу сонця. У цей день працювати можна було тільки до обіду, а ось у другій половині дня слід було відпочивати. За старих часів це свято також мало назву Івана-подорожнього або Шептуна покровного.

Іоанн Богослов - один з улюблених учнів Ісуса Христа, який супроводжував свого вчителя в погані й хороші часи. Саме тому Спаситель напередодні своєї мученицької смерті доручив Іоанну оберігати Діву Марію. Апостол залишився вірним вченню Христа до кінця, за що його заслали на острів Патмос, де учень Ісуса написав "Одкровення Іоанна Богослова".

У цей день заведено відвідувати храм і помолитися цьому святому. Його можна просити про зцілення хвороб, щастя материнства і сімейне благополуччя. Школярі та студенти можуть звертатися до апостола з проханнями про удачу в навчанні та настанови на шлях істинний.

У цей день молилися за всіх, хто знаходився в дорозі, а також просили ради та захисту, якщо збиралися в далеку дорогу.

Головні прикмети цього дня

Якщо в цей день йшов сніг, то на Михайла починалася справжня зима.

Якщо від першого снігу опадало все листя на вишні-то зима настане дуже скоро.

Якщо сніг випав вдень на Іоанна Богослова - то він розтане. Якщо вночі - то буде лежати довго.

Якщо на Богослова йтиме дощ зі снігом – то в січні буде тричі відлига.

Якщо 9 жовтня погода ясна і сонячна, то 10 – піде дощ і буде похмуро.

Рожевий захід сонця - до вітру

Яскраві зірки - до гарної погоди

Для тих, хто народився 9 жовтня – плели тонку мотузку, символ життєвого шляху.

Що не можна робити 9 жовтня

Не можна надягати старе і незручне взуття - будуть невдачі все життя

Не можна сваритися з родичами і бажати комусь зла - це може повернутися бідою

У цей день іменини святкують: Іван, Олександр, Афанасій, Володимир, Дмитро, Єфрем, Микола, Тихон. Привітайте їх з днем ангела!