ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Свято 9 жовтня: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела

Новость на русском →
Субота 09 жовтня 2021 05:51
Свято 9 жовтня: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела Яке свято відзначається 3 жовтня (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

9 жовтня 2021 року православна церква святкує день Іоанна Богослова – дату, коли християни повинні були закінчити всі польові роботи.

Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

Іоанн Богослов - захисник всіх подорожніх і вважалося, що в цей день не можна залишати будинок після заходу сонця. У цей день працювати можна було тільки до обіду, а ось у другій половині дня слід було відпочивати. За старих часів це свято також мало назву Івана-подорожнього або Шептуна покровного.

Іоанн Богослов - один з улюблених учнів Ісуса Христа, який супроводжував свого вчителя в погані й хороші часи. Саме тому Спаситель напередодні своєї мученицької смерті доручив Іоанну оберігати Діву Марію. Апостол залишився вірним вченню Христа до кінця, за що його заслали на острів Патмос, де учень Ісуса написав "Одкровення Іоанна Богослова".

У цей день заведено відвідувати храм і помолитися цьому святому. Його можна просити про зцілення хвороб, щастя материнства і сімейне благополуччя. Школярі та студенти можуть звертатися до апостола з проханнями про удачу в навчанні та настанови на шлях істинний.

У цей день молилися за всіх, хто знаходився в дорозі, а також просили ради та захисту, якщо збиралися в далеку дорогу.

Головні прикмети цього дня

  • Якщо в цей день йшов сніг, то на Михайла починалася справжня зима.
  • Якщо від першого снігу опадало все листя на вишні-то зима настане дуже скоро.
  • Якщо сніг випав вдень на Іоанна Богослова - то він розтане. Якщо вночі - то буде лежати довго.
  • Якщо на Богослова йтиме дощ зі снігом – то в січні буде тричі відлига.
  • Якщо 9 жовтня погода ясна і сонячна, то 10 – піде дощ і буде похмуро.
  • Рожевий захід сонця - до вітру
  • Яскраві зірки - до гарної погоди
  • Для тих, хто народився 9 жовтня – плели тонку мотузку, символ життєвого шляху.

Що не можна робити 9 жовтня

  • Не можна надягати старе і незручне взуття - будуть невдачі все життя
  • Не можна сваритися з родичами і бажати комусь зла - це може повернутися бідою

У цей день іменини святкують: Іван, Олександр, Афанасій, Володимир, Дмитро, Єфрем, Микола, Тихон. Привітайте їх з днем ангела!

Як ми раніше писали, українців у жовтні чекають додаткові вихідні.

Читайте LITE в Google News
Свята в Україні
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Синоптик розповіла про погоду на вихідних і попередила про метеорологічну ротацію незабаром
Синоптик розповіла про погоду на вихідних і попередила про метеорологічну ротацію незабаром