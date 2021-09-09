Свято 9 вересня: що строго заборонено робити, важливі традиції і у кого іменини
9 вересня православні християни вшановують пам'ять Пімена Палестинського і Пімена Великого.
У нашому матеріалі нижче ми розповімо про найголовніші прикмети і заборони цього дня.
Цей день в народі отримав назву "Два Пімени". Також 9 вересня шанують мали цінні властивості. На основі ягід виготовляли зілля, якими взимку лікувалися від застуди, нервових розладів, підвищували імунітет.
Чарівне зілля також покращує згортання крові, має бактерицидну, антицинготну, сечогінну властивості. З горобини також готували варення і робили чай.
Багато людей підвішували грона горобини над дахами своїх будинків, щоб захистити житло від злих духів.
Головні прикмети цього дня
- Багато горобини вродило - осінь буде непогожою, а взимку можливі сильні холоди.
- Гроза 9 вересня віщує теплу осінь.
- Якщо птахи не всю горобину з'їли - зима теж не буде суворою.
Що не можна робити в цей день
- На Анфіси горобини не можна псувати стовбур або ламати гілки на горобині - це обіцяє біду. Якщо ж довелося це зробити, то у дерева обов'язково потрібно попросити вибачення.
- Не можна нічого підбирати на перехресті - можуть псування навести.
- Краще в цей день гроші не давати в борг, тому що повернуть нескоро.
- Не можна довго стояти на порозі, інакше біду в будинок накличеш.
- Цей день не підходить для здійснення великих покупок, тому як радості вони не принесуть.
- У цей день не можна свататися - до невдалого результату справи.
У цей день іменини у таких імен, як Олександр, Володимир, Дмитро, Іван, Михайло, і Степан. Привітайте їх з днем ангела.
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