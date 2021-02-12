Свято Трьох Святих: що не можна робити 12 лютого, всі прикмети
12 лютого 2020 року православні всього світу відзначають свято під назвою Собор трьох святителів Василя Великого, Іоанна Златоуста і Григорія Богослова.
В цей день було заведено поминати й згадувати святих. Вони прославилися своїми проповідями й релігійними творами. Згідно з переказами, у часи правління візантійського імператора Олексія I Комніна митрополиту Іоанну приснився дивний сон. Він побачив святих, які наказали йому встановити святкування їх пам'яті в один день, бо всі вони однаково рівні перед Богом.
У народі 12 лютого називають святом сімейної святості, бо всі три сім'ї святителів були дуже побожними і виховували своїх дітей в любові та вірі. У цей день заведено ходити до церкви і молитися Трьом Святим.
Головні прикмети цього дня:
- На небі зійшов червоний місяць – до сильного вітру.
- Піднявся вітер – буде сирий рік.
- Зайці сади приходять – буде морозна погода
- Дерева вкрилися інеєм – буде тепло.
- Подув північний вітер, а хмар немає – настануть сильні холоди.
- Якщо миші виходять на сніг – буде відлига.
- Коня на землю лягає, – чекайте снігу.
- Сонце за хмару заходить – до бурану.
- Якщо вовки під житлом виють – будуть морози.
Що не можна робити в цей день:
- Не можна в цей день злитися і ревнувати - трапиться нещастя.
- Не можна шити і прясти в цей день.
- Працювати на землі забороняється.
До речі, сьогодні іменини святкують: Василь, Володимир, Григорій, Іван, Максим, Петро, Степан, Федір.
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