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Свято Трьох Святих: що не можна робити 12 лютого, всі прикмети

Новость на русском → П'ятниця 12 лютого 2021 05:57
Свято Трьох Святих: що не можна робити 12 лютого, всі прикмети Цей день вважається днем сімейної святості (колаж РБК-Україна)
Автор: Lite

12 лютого 2020 року православні всього світу відзначають свято під назвою Собор трьох святителів Василя Великого, Іоанна Златоуста і Григорія Богослова.

В цей день було заведено поминати й згадувати святих. Вони прославилися своїми проповідями й релігійними творами. Згідно з переказами, у часи правління візантійського імператора Олексія I Комніна митрополиту Іоанну приснився дивний сон. Він побачив святих, які наказали йому встановити святкування їх пам'яті в один день, бо всі вони однаково рівні перед Богом.

У народі 12 лютого називають святом сімейної святості, бо всі три сім'ї святителів були дуже побожними і виховували своїх дітей в любові та вірі. У цей день заведено ходити до церкви і молитися Трьом Святим.

Головні прикмети цього дня:

  • На небі зійшов червоний місяць – до сильного вітру.
  • Піднявся вітер – буде сирий рік.
  • Зайці сади приходять – буде морозна погода
  • Дерева вкрилися інеєм – буде тепло.
  • Подув північний вітер, а хмар немає – настануть сильні холоди.
  • Якщо миші виходять на сніг – буде відлига.
  • Коня на землю лягає, – чекайте снігу.
  • Сонце за хмару заходить – до бурану.
  • Якщо вовки під житлом виють – будуть морози.

Що не можна робити в цей день:

  • Не можна в цей день злитися і ревнувати - трапиться нещастя.
  • Не можна шити і прясти в цей день.
  • Працювати на землі забороняється.

До речі, сьогодні іменини святкують: Василь, Володимир, Григорій, Іван, Максим, Петро, Степан, Федір.

Як ми раніше писали, в Україні з'являються незвичайні маршрути для туристів.

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