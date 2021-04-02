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Принц Гаррі прогулявся босоніж по пляжу, щоб розважити друга (фото)

Новость на русском → США, П'ятниця 02 квітня 2021 12:35
Принц Гаррі прогулявся босоніж по пляжу, щоб розважити друга (фото) Фото: Принц Гаррі (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Принц Гаррі вирішив насолодитися сонячними днями на березі океану і прогулятися по пляжу в Монтесіто з чотириногим другом на ім'я Пула. Онук Єлизавети II виглядав безтурботно, адже, живучи в США і позбувшись від офіційних обов'язків, він нарешті може прогулятися босоніж по піску і пограти з собакою.

Фото принца і його лабрадора опублікувало видання People.

В руках у 36-річного герцога Сассекського був спеціальний тримач-ключка для м'ячика, який він кидав собаці.

На Гаррі були шорти, футболка, бейсболка козирком назад і сонцезахисні окуляри.

"Він виглядав абсолютно невимушено. У нього прекрасні стосунки зі своєю собакою, яку він вигулює без повідця. Він виглядав так само, як місцевий житель Монтесіто, який просто робить свою справу - дуже розслаблено гуляє босоніж", - розповідає джерело.

Принц Гаррі прогулявся босоніж по пляжу, щоб розважити друга (фото)Принц Гаррі прогулявся босоніж по пляжу, щоб розважити друга (фото)

Фото: Принц Гаррі прогулявся з собакою (CREDIT: GAC/MEGA, people.com)

Зазначимо, що лабрадор по кличці Пула - не єдина собака в сім'ї Меган і Гаррі. У них ще є бігль по кличці Гай, якого Маркл завела ще до заміжжя.

Цікаво, що чорного лабрадора пара взяла до себе незабаром після весілля у 2018-му році. Ім'я Пула - дуже символічне - так називається офіційна валюта Ботсвани. Пара вперше відвідала країну разом ще в 2016 році, до того, як про їхні стосунки дізналася громадськість.

Принц Гаррі прогулявся босоніж по пляжу, щоб розважити друга (фото)Принц Гаррі прогулявся босоніж по пляжу, щоб розважити друга (фото)

Фото: Принц Гаррі на пляжі (CREDIT: GAC/MEGA, people.com)

Нагадаємо, що в США Меган і Гаррі переїхали рік тому, проживши до цього в Канаді деякий час.

Раніше стало відомо також, кого в королівській родині Меган Маркл назвала расистом.

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