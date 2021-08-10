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Може призвести до хронічних захворювань: лікар назвала основну причину зайвої ваги

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Вівторок 10 серпня 2021 11:09
Може призвести до хронічних захворювань: лікар назвала основну причину зайвої ваги Катерина Григор'єва (фото: instagram.com/wow.so.young)
Автор: Тетяна Турчанікова

Основна причина зайвої ваги - порушення обміну речовин. Але вона - далеко не єдина, щоб почати вирішувати проблему, варто правильно зрозуміти причину її виникнення.

Про це у своєму Instagram розповіла лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва.

Зайва вага - це не тільки естетична проблема, але і погане самопочуття і високий ризик важких хронічних захворювань.

Крім порушення обміну речовин, важливу роль в механізмі розвитку ожиріння відіграють:

  • Підвищений рівень лептину.

При лептинорезистентності складно знизити вагу, відсутнє відчуття насичення після їжі.⠀

  • Стрес.

На негативних емоціях краще взагалі не сідати за стіл. У стресовому стані спазмуються всі сфінктери, активується симпатична нервова система і правильне засвоєння їжі неможливо.

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Може призвести до хронічних захворювань: лікар назвала основну причину зайвої вагиГоловне - правильно виявити причину набору зайвої ваги (фото: pexels.com)

  • Велика кількість вуглеводів в раціоні.

Захоплення солодощами, газованими напоями, фруктовими соками.

  • Сидячий спосіб життя і відсутність фізичних навантажень.
  • Неправильна структура харчування або її відсутність.

Переїдання, часті високовуглеводні перекушування, пізня вечеря. Якщо ви зосереджені на телевізорі або телефоні, а не на їжі, поспішайте, не жуючи проковтуєте їжу. Якщо немає елементарних знань про склад їжі, про її вплив на організм, складно отримати необхідні результати.

  • Поганий сон.

З кожною годиною зменшення середньої тривалості сну тривалістю 7 годин ймовірність ожиріння збільшується на 9 %. Найшвидший і доступний варіант побороти недосипання - кава, шоколадки. Результат очевидний.

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Може призвести до хронічних захворювань: лікар назвала основну причину зайвої ваги

Без фізичних вправ важко зберігати форму (фото: pexels.com)

  • Голодні дієти.

Такі експерименти над організмом ще більше погіршують стан. Часто виникають зриви, а потім безконтрольний прийом ліків і добавок.

  • Вік.

З віком знижується кількість статевих гормонів, яке посилює всі перераховані вище обставини.

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