Психолог назвала 8 головних причин чоловічої зради
У одного молодого чоловіка була чудова сім'я - дуже красива дружина, діти - дівчинка і хлопчик. Жили вони дуже щасливо, чоловік називав дружину своєю музою, дбав і носив на руках. У дітях душі не чаяв, а вони в ньому. ⠀
І у нього була коханка. Зовні так собі, та й по "класу" дружині явно поступається. "Господи, йому-то що не вистачало?!"- дивувалися ті, хто про це знав.⠀
Сімейний психолог Ольга у своєму "Блозі доброї відьми" в Instagram назвала 8 головних причин, чому чоловік ходить наліво:⠀
А чого ж не вистачало тому чоловікові? Всього. Всього йому вистачало. І це дуже поширена помилка, що чоловік зраджує, коли йому щось недодають.
Є чимало чоловіків, у яких життя - повна чаша. Прекрасна і кохана дружина, чудові діти, свій успішний бізнес, хороший дохід і улюблена справа. І тоді їм хочеться ще, щоб відчувати себе королем світу. Нехай буде коханка - адже "я не тварюка тремтяча, а право маю".
Чому чоловіки зраджують:
1. Не вистачає сексу з дружиною. Ну це зрозуміло всім.⠀
⠀
2. Якісь проблеми у відносинах. Теж і їжаку ясно.⠀
⠀
3. Кураж. Адреналін. Хтось стрибає з парашутом, а хтось заводить коханку. Хоча повно і тих, у кого і парашут, і коханка разом. Є навіть особлива фішка - спати і з дружиною, і з коханкою в один день.⠀
⠀
4. У всіх друзів є і чоловік відчуває себе білою вороною. Він ніби як і не особливо хоче зраджувати, але виглядати лохом серед пацанів не хочеться. Не повірите, які сильні і адекватні чоловіки ламалися в такій ситуації. ⠀
⠀
5. Раптова пристрасть. Яка може фатальним чином накрити будь-кого. Він все одно буде любити дружину, але інша жінка стане маною.
Ілюстративне фото (unsplash.com)⠀
6. Високе лібідо. Таким чоловікам завжди мало. Він може з дружиною 3 рази на день, з коханкою ввечері, а в обідню перерву затиснути секретарку.⠀
⠀
7. Бажання новизни. Просто нової жінки, нового тіла, різноманітності. ⠀
⠀
8. "Тому що я чоловік і маю право". Такі часто говорять "дружину люблю, ціную, ніколи не кину, про сім'ю дбаю і забезпечую. Весь свій обов'язок виконую. І тому маю повне право на свої потреби".⠀
⠀
Так що, як бачите, любов любов'ю, а мухи від котлет окремо.
Раніше ми писали про те, що психолог назвала топ-5 правил жіночої ініціативи у відносинах.