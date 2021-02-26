Пурім 2021: юдеї святкують найвеселіше свято у році

Це свято прийнято проводити весело, зі смачними пригощаннями і яскравими карнавалами. Про виникнення свята та його традиції - в матеріалі Lite.

Пурім: історія і дата свята

Дата свята пов'язана з давньою історією, яка трапилася в Персидському царстві понад 2 тисяч років тому. Назва "пурім" походить від перського "pur" - жереб. Саме злий жереб одного з найближчих радників царя Ахашвероша ледь не став фатальним для єврейського народу.

Гаман був правою рукою перського царя, якого всі боялися і схилялися перед ним. Тільки одна людина не скорилася Гаману - Мордехай - родич і наставник цариці Естер. Красуня Естер і Мордехай були євреями, але наречена приховала своє походження від Ахашвероша. Однак радник правителя Персії дізнався про це і, бажаючи покарати непокірного Мордехая, умовив царя підписати указ про знищення юдейського народу. Він кинув жереб, щоб вирахувати день для здійснення свого жорстокого плану. Жереб випав на 14 число (єврейського місяця адара).

Солодким частуванням є трикутні пиріжки з маком (фото: shalom.media)

Дізнавшись про небезпеку юдеям, Естер і Мордехай закликали всіх євреїв постити, молитися і вчити дітей Торі й любові до Бога. За переказами, саме з цього моменту Бог перевернув жереб і обрушив підступні задуми Амана на його власну голову. Під час бенкету на честь Естер, Агашверош пообіцяв виконати будь-яке її бажання – і цариця попросила дарувати життя собі і іудейському народу. Перський правитель розгнівався на Гамана, задумав знищити євреїв, а значить, і його дружину. І в 14-й день місяця адара кара спіткала не євреїв, а радника і його сім'ю.

З того часу дні Пуріма щорічно відзначаються 14 і 15 числа адара.

Традиції та особливості свята Пурім

Обов'язковою частиною свята є читання Свитка Естер, в якому описана вся історія про порятунок іудейського народу від винищення у Стародавній Персії. Свитокчитають у синагогах, а при згадці імені Амана заведено свистіти, тупотіти і тріщати спеціальними пурімськими тріскачками, висловлюючи неприязнь до лиходія, який ледь не знищив іудеїв.

Пурим завжди проводять весело, адже згідно Свитку, це свято - символ того, що "все перевернулося": радість прийшла на зміну загрозі загибелі. У дні Пуріма п'ють багато вина і накривають пишні столи. Існує приказка на свято: "В Пурім людина має напитися до того, щоб не відрізняти слова "проклятий Аман" від слів "благословенний Мордехай".

Традиційним солодким частуванням є трикутні пиріжки з маком, горіхами, сухофруктами, які називають "аменташ" (вуха Амана).

Невід'ємною особливістю святкування Пуріма стали костюмовані театральні вистави та карнавальні ходи. Вони символізують те, що під маскою випадкових збігів обставин ховається Божественний задум. У середні століття в іудеїв також була традиція на Пурим спалювати опудало Амана.

У дні Пуріма пригощають друзів і роблять пожертвування бідним. Кожен іудей повинен зробити подарунок близькому, що складається з двох страв, які відразу можна з'їсти і випити. Такий звичай називається "мишлах манот" (посилка страв). При цьому, жінки посилають частування жінкам, а чоловіки - чоловікам.