Радониця 2022: що можна і не можна робити в цей день, як поминати померлих вдома

Що можна і не можна робити в цей день, прикмети - читайте в матеріалі Lite.

Серед скорботних батьківських субот Радониця виділяється особливим настроєм, який дарує їй особливий статус в поминальному циклі. Про всіх спочилих християн-рідних і незнайомих, Церква молиться не зі сльозами втрати, а зі світлою радістю.

Христос воскрес, а значить, воскресне кожен віруючий в нього. Живі і мертві возз'єднаються в нових вічних тілах і успадкують Небесне царство. А до того є час на гарячу молитву за тих, хто не встиг очистити душу від гріхів за час земного життя.

На жаль, цього року через війну людей просять не ходити на кладовища, через те, що це небезпечно для життя.

Краще в цьому році пом'янути покійних вдома.

Як поминати покійних вдома

Продовжити моління за покійних на Радоницю можна і вдома. За поминальною трапезою немає місця сильному сп'янінню і конфліктів. Частина їжі корисно роздати нужденним від імені покійного.

Якщо немає можливості відвідати храм або кладовище, літію можна відслужити без священика, її схему і молитви легко знайти в інтернеті. Про упокій існують канон і акафіст. Їх тривале читання не повинно стати прикрою працею. Якщо немає сил і бажання, досить єдиної щирої молитви.

Назва "Радониця" сходить до Балтійського слова "raudine", яке позначає слізне моління за покійних.

Що заборонено на Радоницю

Над могилою не можна сваритися, вживати лайливі слова, ображати пам'ять про покійного, обговорюючи його в негативному ключі.

Не варто поминати близьких, бездумно заплативши за записку в церкві. Краще попросити про покійних своїми словами, але від щирого серця.

Погодні прикмети на Радоницю