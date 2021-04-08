Розсекречене елітне житло Брежнєвої і Меладзе у Києві на мільйони доларів

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе в офіційному шлюбі вже більше п'яти років, і за цей час вони встигли обзавестися елітною нерухомістю у трьох країнах: Україні, Італії та Росії. Яке житло належить співачці і продюсеру, і скільки воно коштує - читайте нижче в нашому матеріалі.

Так, нещодавно Костянтин Меладзе придбав нову п'ятикімнатну квартиру в новобудові Києва вартістю близько мільйона доларів. У той же час на його дружину Віру Брежнєву (в документах вона досі Кіперман), зареєстрована житлова нерухомість за 1,5 мільйона доларів.

Костянтину Меладзе належать апартаменти на 206 квадратних метрів. Житло обійшлося композитору близько 825 000 доларів. Віп-новобудова оснащена тренажерною залою, кафешками, кімнатою для переговорів, місцем для відпочинку і іншими "зручностями".

Крім цього у власності Віри Брежнєвої є два комерційні приміщення в новобудовах на Печерську, а також п'ятикімнатна квартира в дореволюційному будинку по вулиці Десятинна. Судячи з оголошень на сайтах нерухомості, такі розкішні апартаменти можуть потягнути на півтора мільйона доларів.

З комерційних цілей Костянтин останнім часом активно інвестує в будівництво і скуповує квартири в багатоповерхівках преміум класу на Печерську. Влітку минулого року він став власником квартир в ЖК "Бульвар фонтанів" приблизно за третину мільйона доларів. А кілька тижнів тому придбав житло у скляній вежі "Скайлайн".

Також у власності Костянтина - розкішний будинок у містечку Українка по Обухівській трасі. В особняку три поверхи, камін і музична студія. А з "родзинок" - власний вихід на затоку Дніпра, причал для яхт і тенісний корт.

Зараз зіркова пара живе на 3 країни: Україну, Росію та Італію. В одному з інтерв'ю Меладзе зізнався, що скрізь у них є власна нерухомість.

Коли ж у справах пара прилітає в Київ, вони зупиняються на Воздвиженці, в квартирі Віри, вартістю приблизно 350 000 доларів.

Відео: Розсекречена елітна нерухомість Віри Брежнєвої та Костянтина Меладзе

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе зіграли таємне весілля в Італії в 2015-му році після тривалого роману, який тримався в секреті. Заради екс-"ВІА Гри" продюсер залишив дружину Яну і трьох дітей, один з яких є аутистом.

Коли співачці було 19 років, вона народила доньку Софію від бізнесмена Віталія Войченка, з яким була у цивільному шлюбі. А в 2006-му вийшла заміж за українського бізнесмена Михайла Кіпермана, змінила своє дівоче прізвище Галушка на Кіперман. 14 грудня 2009 року у них народилася дочка Сара, а в жовтні 2012 року вона повідомила про розлучення з чоловіком.