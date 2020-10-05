Рідкісний шанс змінити життя на краще: гороскоп на 5 жовтня для всіх знаків Зодіаку

Ракам доведеться тримати себе в руках, а у Скорпіонів з'явиться шанс змінити життя на краще

Гороскоп на 5 жовтня передвіщає безліч подій для кожного зі знаків Зодіаку. Деяким доведеться провести день в спокої та гармонії з собою, з якої буде буквально вириватися творча енергія. Комусь же доведеться боротися за своє місце під сонцем і вриватися в інтенсивну робочий тиждень. Що приготували зірки для всіх знаків Зодіаку на понеділок – читайте нижче.

Як повідомляє СТБ, більшості знаків астрологи радять боротися за своє щастя і не шкодувати сил, навіть якщо попередні спроби завершити почате були не дуже успішні.

Овен

Сьогодні буде спокійний день. Давно у вас такого не було, правда? Насолоджуйтесь! До вечора з'явиться навіть вільний час для себе коханої!

Телець

Боріться за справедливість, адже ви здатні добитися правди за будь-яку ціну. Почуття гідності слід відстояти та дати зрозуміти, що вас ображати не можна.

Близнюки

Близнюки відчувають втому. Це легко можна заповнити, подивившись улюблене кіно, приготувавши смачну вечерю і поговоривши відверто. Дерзайте!

Рак

Раки, не рубайте з плеча. Після всього почутого хочеться обірвати будь-які зв'язки. Але повірте, завтра вранці ви подивитеся на ситуацію з іншого боку. Краще почекати з прийняттям будь-яких рішень.

Лев

Стримайте свій запал, це складно, але можливо. Хочеться багато сказати, а може, навіть довести. Однак сьогодні вас не почують. Тому бережіть нерви.

Діва

Спробуйте зарядити себе позитивними емоціями. Напередодні важливих життєвих змін ви відчуваєте страх. Це цілком зрозуміло. Щоб його уникнути, приготуйтеся до нового.

Ваги

Зараз не час піддаватися своїм емоціям. Навпаки, будьте холоднокровні та непохитні. Відчуваєте, що потрібно поставити опонента на місце? Ставте!

Скорпіон

Скорпіонам надається рідкісний шанс змінити життя на краще. Тому використовуйте всі можливості по максимуму. Сьогодні прислухайтеся тільки до себе!

Стрілець

Стрільцям поки не варто братися за нові справи, нічого хорошого з цього не вийде. Відкладіть на завтра! А сьогодні відпочиньте як слід!

Козеріг

Іноді, щоб стати щасливим, потрібно вийти з зони свого комфорту. Про це Козероги навіть не замислювалися. А пора б.

Водолій

У Водоліїв ймовірні різкі зміни в кар'єрі. Беріть ситуацію під контроль. Це ваш шанс стати багатшими в рази!

Риби

Риби знають, що вони впораються з будь-якими випробуваннями долі. Такий настрій подобається всесвіту, тому він робить вас ще сильніше і стійкіше до проблем.

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