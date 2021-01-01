Ротару показала розкішну квартиру в Києві з люстрою з кристалів Swarovski

73-річна Софія Ротару зустріла Новий 2021 рік в тісному сімейному колі в розкішній квартирі в центрі Києва. В гості до народної артистки прийшли близькі, щоб розділити свято за столом у вітальні розкішних чотирикімнатних апартаментів.

Відео і фото в Instagram поділилася невістка Софії Михайлівни Світлана Євдокименко. Сім'я у складі сина артистки Руслана з дружиною, онуків - 26-річного Анатолія та 19-річної Софії, свахи Людмили і самої Ротару, зібралася за кілька годин до опівночі, щоб повечеряти і провести час разом.

"Спасибі цьому року, що ми всі живі-здорові. Ми залишилися в тому ж складі. Це вже добре!" - виголосив тост Руслан.

Ротару зустріла Новий рік з родиною (відео: instagram.com/stories/svetika)

Чоловік також поскаржився, що всі мовчать і запропонував Софії Михайлівні виголосити тост, на що та відрізала: "Дайте мені поїсти".

Софія Ротару з сім'єю (відео: instagram.com/stories/svetika)

На столі зі страв були традиційні олів'є, шуба, запечена риба, овочева нарізка, авокадо, картопляне пюре, профітролі та інші смаколики, а в гранованих склянках - золотисте шампанське.

Софія Ротару провела час за вечерею з сім'єю (instagram.com/stories/svetika)

Зазначимо, що колись для облаштування та декорування квартири в Києві Софія Ротару запросила відомого архітектора. Він облаштував простору гардеробну, де зберігаються концертні сукні, кухню-їдальню і затишну вітальню. Гордістю квартири є розкішна люстра з кристалів Swarovski.

У Софії Ротару є ще особняк під Києвом, розташований в районі селища П'ятихатки. Нещодавно у мережі з'явилися фото присадибної ділянки.

А от з готелем в Криму, якими офіційно володіють її син і невістка, схоже проблеми. Подейкують, що Софія Михайлівна вже шукає покупця для своєї елітної "Вілла Софія". Квартиру в Ялті біля самого моря артистка продала близько двох років тому.

Раніше Софія Ротару розповіла, чого їй найбільше не вистачало в скрутному 2020-му році.