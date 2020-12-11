Різдвяний штоллен: як легко приготувати справжню святкову казку (відео)

Різдвяний штоллен випікають на початку грудня і їдять маленькими шматочками до самого Різдва. Вважається, що смак штоллену стає насиченішим з кожним днем. Традиція випікання штоллена прийшла з Дрездена, Німеччина. Там щорічно навіть проводять фестивалі з випікання, і найкращі пекарі змагаються за звання "Кращий штоллен року". Також ці солодкі хлібці продають на всіх різдвяних ярмарках в Німеччині.

Як спекти справжній різдвяний штоллен, розповіли на порталі Рicantecooking.

Для тіста:

Борошно - 500 грам

Сухі дріжджі – 14 грамів

Молоко (злегка тепле) – 250 мл

Цукор -100 грам

Вершкове масло – 225 грамів

Цедра 1 апельсина, цедра 1 лимона

Мелений кардамон -¼ ч. л.

Мелена кориця – ¼ ч. л.

Мелений імбир – ¼ ч. л.

Сіль - 5 грамів

Начинка:

Ізюм – 250 грамів

Сушена журавлина – 75 грамів

Цукати – 75 грамів

Мигдаль очищений – 90 грамів (Подрібнити)

Ром – 80 мл

Для посипання:

Цукрова пудра

Вершкове масло – 50 грамів

Різдвяний штоллен (Фото: freepik.com)

Спосіб приготування:

1. Змішати всі інгредієнти для тіста, вимісити м'яке тісто, яке не пристає до рук. Накрити рушником і залишити на 1 годину.

2. Сухофрукти скласти в миску і залити окропом, дати постояти 2 хвилини, відцідити. Додати цукати та залити ромом. Перемішати та залишити на 1 годину.

3. Коли тісто підійшло, висипати туди горіхи, цукати з сухофруктами й ще раз все перемішати гарненько.

4. Готове тісто покласти на присипану борошном поверхню і розкачати.

5. Надати тісту форму штоллену, у вигляді конвертика. Перекласти на сухий і чистий лист. Накрити на 40 хвилин рушником і дати підійти.

6. Розігріти духовку до 190 градусів.

7. Поставити штоллен в духовку і пекти 60-70 хвилин. Він повинен підрости та добре підрум'янитися.

8. Вийняти з духовки штоллен, дати йому трохи охолонути. А потім швидко втерти масло в його поверхню. А потім посипати цукровою пудрою. Посипати, поки поверхня не стане сніжно-білою.

9. Дайте штоллену повністю охолонути, а потім зберігайте його в холодильнику або в прохолодному місці. Такий пиріг може зберігатися до декількох місяців.

Рецепт приготування різдвяного штоллену

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