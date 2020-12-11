Різдвяний штоллен: як легко приготувати справжню святкову казку (відео)
Різдвяний штоллен випікають на початку грудня і їдять маленькими шматочками до самого Різдва. Вважається, що смак штоллену стає насиченішим з кожним днем. Традиція випікання штоллена прийшла з Дрездена, Німеччина. Там щорічно навіть проводять фестивалі з випікання, і найкращі пекарі змагаються за звання "Кращий штоллен року". Також ці солодкі хлібці продають на всіх різдвяних ярмарках в Німеччині.
Як спекти справжній різдвяний штоллен, розповіли на порталі Рicantecooking.
Для тіста:
Борошно - 500 грам
Сухі дріжджі – 14 грамів
Молоко (злегка тепле) – 250 мл
Цукор -100 грам
Вершкове масло – 225 грамів
Цедра 1 апельсина, цедра 1 лимона
Мелений кардамон -¼ ч. л.
Мелена кориця – ¼ ч. л.
Мелений імбир – ¼ ч. л.
Сіль - 5 грамів
Начинка:
Ізюм – 250 грамів
Сушена журавлина – 75 грамів
Цукати – 75 грамів
Мигдаль очищений – 90 грамів (Подрібнити)
Ром – 80 мл
Для посипання:
Цукрова пудра
Вершкове масло – 50 грамів
Різдвяний штоллен (Фото: freepik.com)
Спосіб приготування:
1. Змішати всі інгредієнти для тіста, вимісити м'яке тісто, яке не пристає до рук. Накрити рушником і залишити на 1 годину.
2. Сухофрукти скласти в миску і залити окропом, дати постояти 2 хвилини, відцідити. Додати цукати та залити ромом. Перемішати та залишити на 1 годину.
3. Коли тісто підійшло, висипати туди горіхи, цукати з сухофруктами й ще раз все перемішати гарненько.
4. Готове тісто покласти на присипану борошном поверхню і розкачати.
5. Надати тісту форму штоллену, у вигляді конвертика. Перекласти на сухий і чистий лист. Накрити на 40 хвилин рушником і дати підійти.
6. Розігріти духовку до 190 градусів.
7. Поставити штоллен в духовку і пекти 60-70 хвилин. Він повинен підрости та добре підрум'янитися.
8. Вийняти з духовки штоллен, дати йому трохи охолонути. А потім швидко втерти масло в його поверхню. А потім посипати цукровою пудрою. Посипати, поки поверхня не стане сніжно-білою.
9. Дайте штоллену повністю охолонути, а потім зберігайте його в холодильнику або в прохолодному місці. Такий пиріг може зберігатися до декількох місяців.
Рецепт приготування різдвяного штоллену
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