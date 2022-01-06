Різдвяний святвечір 2022: що категорично не можна робити в цей день
6 січня 2022 року - це Різдвяний святвечір - переддень свята Різдва Христового. Вважається, що назва святвечора походить від соченя - назви коржів на конопляній олії, які пеклися раніше на свято.
Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.
Вважається, що до цього дня світ і Бог були розлучені гріхом, і людина, як би він не рвався до зустрічі з Богом, не міг її здійснити.
Історія цього дня
Історія свідчить, що ще в кінці III-початку IV століть християни почали відзначати Різдво і Хрещення Спасителя в один день - 6 січня під загальним найменуванням Богоявлення.
Різдвяний святвечір вважається днем посиленого приготування до свята Різдва Христового. У цей день заведено відмовлятися від їжі до появи першої зірки. Дана традиція пов'язана з переказом про появу Віфлеємської зірки, яка сповістила про народження Христа.
Після посту було заведено починати їсти з сочива або куті - зернами розмоченої пшениці з медом і фруктами. Увечері в сім'ях заведено збиратися на урочисту трапезу з пісними стравами, а після закінчення прийому їжі віруючі направляються в храм на вечірнє богослужіння.
Головні прикмети цього дня
- Якщо на Різдво крапель - не вродить ні огірків, ні проса, а гречка хороша буде.
- Іній на деревах - до хорошого врожаю хлібів.
- Снігова погода - добрі хліба.
- Ясний день - до хорошого врожаю.
- Коли стежки чорні - урожай на гречку.
- Погода ясна - до врожаю гороху.
- Заметіль на Різдво - бджоли будуть добре роїтися.
Що не можна робити в святвечір
- Не можна нічого робити по дому, тому всі справи, в тому числі і їжу, краще приготувати 5 січня.
- На Святвечір не можна лихословити, лаятися або сваритися.
- Не можна вживати і спиртне.
- Забороняється полювати або рибалити.
- Заборонено гадати і ворожити.
- Не можна сідати за святковий стіл в старому або невипраному одязі.
Раніше ми писали про всі церковні свята, які ми будемо відзначати в січні 2022.