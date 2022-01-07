Різдво Христове 2022: що потрібно і не можна робити в це свято

7 січня в Україні відзначають велике свято - Різдво Христове. Це одна з головних подій в християнстві.

Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

В Україні, а також у більш, ніж 100 країнах, Різдво є офіційним святом і вихідним. У цей день закінчується Різдвяний піст.

Свято Різдва символізує примирення людини з Богом. Різдво віщує спокутний подвиг Христа та оновлення людської природи. За традицією православні вітають один одного словами: "Христос народився!", відповідаючи на них - "Славімо його!".

Звичаї святкування Різдва змінюються залежно від регіону України. Наприклад, в західних областях вважають, що стіл повинен рясніти м'ясними стравами, а діти ходять колядувати тільки в ранок Різдва - 7 січня. На сході країни - навпаки, колядки чутні до вечірньої зорі, а ранок Різдва сім'я зустрічає разом.

Після святкового нічного богослужіння 7 січня православні вітають один одного зі світлим святом Різдва Христового і розговляються - закінчується Пилипівський піст.

Будинки і церкви на Різдво прикрашають ялинами та хвойними гілками, які символізують вічне життя, а традиція наряджати різдвяну ялину пов'язана з образом райського дерева, рясного плодами.

У деяких регіонах було прийнято першу ложку куті підкидати до стелі - приносити жертву духам померлих родичів.

За традицією, що встановилася в Київській Русі - Україні, на Різдво глава сімейства повинен був сховатися за стравою з пиріжками і запитати у дітей, чи видно його. На це діти повинні були відповісти, що не видно, і тоді глава сімейства бажав, щоб в будинку завжди був достаток, щоб за пирогами не було видно столу. Починали трапезу зі спільної молитви, і кожен спочатку брав кутю, а потім приступали до інших страв.

З 7 січня православні починають святкувати святки, які продовжаться до 19 січня - свята Водохреща. Святки вважаються одним з найвеселіших і радісних періодів в році. За давніми українськими повір'ями, в ці дні по Землі мандрує новонароджений Бог.

В цей час намагалися відкласти земні турботи і подумати про вічне - всяка праця на святки вважалася гріхом.

Ще одна сувора заборона стосувалася сварок і лайки, тим більше між рідними - на свята такі конфлікти вважалися особливо поганою прикметою і обіцяли невдачі всьому сімейству.

У кожен днів святок потрібно відвідувати церковні служби або читати вдома уривки зі Святого Письма, в яких розповідається про Різдво Христове.