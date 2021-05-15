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Сьогодні день Бориса і Гліба: що не можна робити, прикмети, у кого іменини

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Субота 15 травня 2021 06:01
Сьогодні день Бориса і Гліба: що не можна робити, прикмети, у кого іменини 15 травня православний світ відзначає день Бориса і Гліба (колаж РБК-Україна)
Автор: Lite

15 травня 2021 року відзначається день святих Бориса і Гліба. Вони були синами князя Володимира, який охрестив Русь.

У нашому матеріалі нижче ми розповімо про всі прикмети і заборони цієї дати, також можна дізнатися, хто іменинник.

Зазвичай в цей день наші предки закінчували сіяти зернові культури. Вірили, що спів солов'я 15 травня віщує настання літа.

Іноді цей день називали також "Бариш-день", а святого Бориса — баришником. Купці бурхливо святкували його пам'ять в надії отримувати за це бариші протягом усього року. Успішний рік обіцяв і вдалий продаж чого-небудь в цей день.

Раніше було дуже багато прикмет, які були пов'язані з цим птахом. У ці дні могли сіяти огірки й гарбуз. Для врожаю овочів, 15 травня перед посівом заривали в землю перст.

Головні прикмети цього дня:

  • Соловей піснею розливається - весну проводжає, а літо зустрічає.
  • Якщо Схід ясний - буде літо дощове.
  • Соловей всю ніч співає - на наступний день буде сонце.
  • На Бориса і Гліба ясний захід - до посушливого літа.
  • Якщо в Бариш день купець хорошу виручку має - весь рік в справах везіння чекає.
  • Хто вранці почує солов'їні трелі - щасливим буде цілий рік.

Що не можна робити в цей день:

  • У цей день не можна рубати дерева - це принесе нещастя.

Іменини сьогодні святкують: Афанасій, Борис, Гліб, Зоя, Михайло, Роман, Давид. Не забудьте привітати їх з днем ангела.

Читайте також, хто і коли відзначає День ангела в червні, як називати дітей.

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