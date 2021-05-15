Сьогодні день Бориса і Гліба: що не можна робити, прикмети, у кого іменини

15 травня 2021 року відзначається день святих Бориса і Гліба. Вони були синами князя Володимира, який охрестив Русь.

У нашому матеріалі нижче ми розповімо про всі прикмети і заборони цієї дати, також можна дізнатися, хто іменинник.

Зазвичай в цей день наші предки закінчували сіяти зернові культури. Вірили, що спів солов'я 15 травня віщує настання літа.

Іноді цей день називали також "Бариш-день", а святого Бориса — баришником. Купці бурхливо святкували його пам'ять в надії отримувати за це бариші протягом усього року. Успішний рік обіцяв і вдалий продаж чого-небудь в цей день.

Раніше було дуже багато прикмет, які були пов'язані з цим птахом. У ці дні могли сіяти огірки й гарбуз. Для врожаю овочів, 15 травня перед посівом заривали в землю перст.

Головні прикмети цього дня:

Соловей піснею розливається - весну проводжає, а літо зустрічає.

Якщо Схід ясний - буде літо дощове.

Соловей всю ніч співає - на наступний день буде сонце.

На Бориса і Гліба ясний захід - до посушливого літа.

Якщо в Бариш день купець хорошу виручку має - весь рік в справах везіння чекає.

Хто вранці почує солов'їні трелі - щасливим буде цілий рік.

Що не можна робити в цей день:

У цей день не можна рубати дерева - це принесе нещастя.

Іменини сьогодні святкують: Афанасій, Борис, Гліб, Зоя, Михайло, Роман, Давид. Не забудьте привітати їх з днем ангела.