Сьогодні Велика Субота: що не можна робити в цей день, прикмети
Велика Субота - це останній день перед світлим святом Великодня. Цього року вона випадає на 1 травня.
Що строго не можна робити в цей день - читайте нижче в нашому матеріалі.
Велика Субота - це останній день перед світлим святом Великодня. Для православних християн Велика Субота -і скорботний, і радісний день. Христос ще лежить в труні, ще не настав воскресіння, але вже все наповнене передвеликодньою радістю. У цей день християни згадують тілесне поховання Ісуса Христа і Зішестя його в пекло.
Субота Страсної седмиці, присвячена спогаду поховання і перебування в гробі тіла Ісуса Христа і Зішестя Христа в пекло, вона є також приготуванням до Великодня – Воскресіння Христа, яке святкується в ніч з суботи на неділю.
Служби Великої Суботи зберегли ряд характерних рис ранньохристиянського богослужіння, і ряд літургійних особливостей цього дня простежується вже в пам'ятках IV століття.
За традицією Православної Церкви день Великої Суботи починається з вечора: посеред храму, на узвишші, прикрашена квітами, знаходиться ікона Христа, що лежить у гробі - свята Плащаниця.
Піснеспіви ранкового канону Великої Суботи славлять Христа, своєю смертю переміг смерть.
За звичаєм найважливіших пісних днів Літургія відбувається після вечірні.
Що категорично не можна робити в Страсну суботу:
- Не можна розговлятися з третьої години ночі суботи й до ранку неділі;
- Не можна їсти приготовлену на вогні їжу.
- Не можна пити спиртне (тим, хто У Велику п'ятницю дотримувався суворого посту і був тільки на хлібі й воді, можна випити трохи червоного вина для підтримки сил);
- Не можна сміятися, танцювати і співати;
- Не можна вступати в близькість з чоловіком;
- Не можна займатися риболовлею або полювати;
- Не можна робити прибирання в будинку, прасувати і прати речі;
- Не можна митися;
- Не можна працювати на городі.
- Не можна займатися рукоділлям.
- Утримайтеся від будь-якої фізичної роботи.
Що можна робити у Велику Суботу:
- Господині в Страсну суботу завжди фарбували яйця і пекли паски. Найпоширенішим кольором для фарбування яєць вважається червоний.
- Також в суботу перед Великоднем обов'язково потрібно роздати милостиню всім нужденним, яких ви зустрінете на своєму шляху. Також можна зробити родичам і близьким великодні подарунки.
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