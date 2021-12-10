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Сьогодні - Знамення Богородиці: що не можна робити і чому цей день дуже важливий

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П'ятниця 10 грудня 2021 05:39
Сьогодні - Знамення Богородиці: що не можна робити і чому цей день дуже важливий Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Styler

10 грудня 2021 року християни відзначають Знамення Богородиці. Сьогодні вшановується один з найважливіших образів в християнстві – ікона Пресвятої Богородиці, яка і називається "Знамення".

Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

На іконі зображена Богоматір, яка молиться. Також зображений немовля Ісус на грудях у Марії. Ця ікона вважається чудотворною. Про це стало відомо в XII столітті, коли війська під проводом князя Андрія Боголюбського вирушили на облогу Великого Новгорода.

Відзначимо, що від ікони "Знамення" люди завжди чекали чогось особливого, якихось знаків, які дозволяють передбачити долю.

Особливе значення цей день має для жінок, які не можуть зачати дитину. Бездітні звертаються не до ікони" Знамення", а до образу роману Чудотворця. Його сила разом з чудотворством Богородиці допомагає позбавлятися від бездітності.

Віруючі люди ходять до церкви на молебень, запалюють свічки в будинку поруч з образом Богоматері, особливо якщо є ікона "Знамення".

Не дозволялося на Знамення займатися важкою фізичною працею, а також слід було відкласти на наступний день домашні справи, тому жінки в цей день не прали, не шили, не в'язали і не пряли.

Головні прикмети цього дня:

  • Якщо на світанку встати обличчям до північного вітру - всі біди і печалі з ним підуть.
  • Дим з труби йде стовпом - буде морозна погода. Якщо ж він стелиться вниз, можна очікувати відлига.
  • Якщо побачите червону Зорю 10 грудня – буде вітряна погода.
  • Корови сопуть і фиркають - скоро буде холод.
  • На Лучині багато нагару-мороз скоро буде.
  • Ліс шумить - найближчим часом відлига буде.
  • Горобці дружно цвірінькають - скоро потеплішає.

Що не можна робити в цей день:

  • Не можна що-небудь в'язати або шити, бо таким чином можна зашити тепло в будинку.
  • Не впускайте в свій будинок старих, немічних і бідних. Якщо це зробити в цей день - можна потім захворіти.

День Ангела сьогодні відзначають Всеволод, Роман і Яків.

Нагадавши, з'явився графік вихідних на Новий рік і Різдво.

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