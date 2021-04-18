Як заощадити на корисному харчуванні: ці продукти багаті вітамінами і доступні кожному

Багато людей відмовляються від правильного харчування бо, нібито, не можуть його собі дозволити. Але існує відмінна альтернатива для дорогих корисних продуктів, які не поступаються за кількістю вітамінів і корисних мікроелементів і коштують зовсім не дорого.

Яна призвела перелік недорогих продуктів і порадила, на що звернути увагу в кожному з них, щоб вони принесли максимум користі.

Крупи (гречка, рис і пшоно). Не містять глютену. Ще його не містить кіноа, але вона дорожча.

"Глютен не є зло для здорової людини. Якщо ви переносите його нормально - супер. Але якщо ви не впевнені, краще його виключити. За статистикою кожен 3-ий не переносить глютен. Кожен 2-ий не переносить його у вигляді прихованої харчової непереносимості", - розповіла Яна.

Пшениця, жито, ячмінь.

Злаки, з яких роблять борошно, випічку, хліб, макарони, кус-кус, перловку, ячну і пшеничну кашу, солод, хміль, квас містять глютен", - розповіла Фоксі.

Овес.

"Не містить глютен. Але часто його не правильно зберігають, і він все одно буде з глютеном. Бувають і люди, які не переносять білок вівса (овенин). Є і хороша вівсяна крупа, на ній значок перекресленого колоска і напис "gluten free", але вона зарубіжна і недешева. Можна купити вівсяну крупу, але тоді потрібно відстежувати індивідуальну реакцію, щоб переконатися, що у вас все ж немає індивідуальної нестерпності (немає алергічної реакції, висипання, почервоніння, надлишкового утворення слизу (у роті й носі), болі в животі, метеоризму, запорів, проносів, дратівливості, агресивності, сонливості і занепаду сил)", - порадила спеціаліст.

Бобові.

"Що стосується бобових: сочевиці, гороху, квасолі, нуту, потрібно підібрати той, який ви добре переносите. Якщо ви не спостерігаєте у себе вищеперелічених симптомів індивідуальної непереносимості після їх вживання, можна їх вживати", - написала Яна.

Соя

"І соя, і сири, і молоко з неї - практично всі з ГМО (як і кукурудза)", - сказала фахівець.

Ягоди, овочі і фрукти краще їсти сезонні (фото: pexels.com)

Бюджетне корисне харчування, список продуктів:

Сезонні овочі та зелень: капуста, морква, буряк, цибуля, часник, кабачки. Потрібні для корисної мікрофлори кишечника.

Яйця, корисні з точки зору амінокислотного складу.

Птах: курка, індичка. Вся птиця, крім фермерської, містить антибіотики, від цього можна позбутися, якщо варити суп на другому бульйоні. Позбавляйтеся від шкіри і жирової тканини, там зберігається найбільше токсинів і антибіотиків.

М'ясо: яловичина, кролик, субпродукти. Краще їсти не частіше разу в тиждень чоловікам і не частіше разу на два тижні - жінкам.

Біла риба: ментай, тріска, скумбрія, оселедець. Дешевше червоної, але червона - корисніша. 400 грам в тиждень буде достатньо. Пангасіус краще не купувати, ця риба плаває у брудних водах і містить багато токсинів.

Молочні продукти: сир, сметана, сир, масло. Можна їсти, якщо немає індивідуальної нестерпності. Масло вважається корисним- від 82, 5 відсотків жирності.

Рослинна олія холодного віджиму, горіхи, сезонні фрукти і ягоди - все це буде корисно і недорого.

Продукти, від яких краще відмовитися

- Випічка, кондитерські вироби,

- Рафінована дезодорована олія, маргарин,

- Морозиво, сирні сирки, йогурти з цукром і наповнювачем,

- Лимонади, морси, пакетовані соки,

- Ковбаси, сосиски, м'ясні делікатеси,

- Свинина,

- Морепродукти з неперевірених джерел,

- Екзотичні несезонні фрукти,

- Арахіс,

- Мед,

- Цукор,

- Алкоголь.