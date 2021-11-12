"Секретний соус" ідеального тіла Дженніфер Лопес розкритий: тренер зірки видав режим її тренувань

Знаменитий тренер Девід Кірш може похвалитися 35-річним стажем і роботою з багатьма знаменитостями, включаючи Кейт Аптон і Керрі Вашингтон. Але Дженніфер Лопес - його особлива гордість. Співачка, яка вже багато років залишається в незмінно прекрасній формі, чітко дотримується його рекомендацій. І результат вражає!

Про секрети фігури і спосіб життя Дженніфер Девід розповів в інтерв'ю для Vogue . Отже, з чого ж складається режим співачки, який дозволяє їй в 52 виглядати так розкішно?

Девід Кірш охарактеризував співачку як цілеспрямовану і "слухняну" ученицю і сказав, що її тренування найчастіше неймовірно інтенсивні. Секрет статури матері двох дітей полягає в ретельно підібраному поєднанні різних фітнес-технік, від кардіотренувань до вправ на все тіло. Улюблений прийом Девіда - з'єднати випади сумо, пліометричні присідання, використання тяги на одній нозі, бокс і елементи пілатесу.

52-річна зірка може похвалитися ідеальною фігурою (фото: instagram.com/jlo)

"Ми змішуємо кардіо, пліометрику, вправи на все тіло, кор і нижню частину тіла в її тренуваннях - вони дуже, дуже інтенсивні. І вона дуже серйозно до цього ставиться, що радує таких людей, як я, - пояснив він. - Ти кажеш: "Ми зробимо це", а вона така: "Відмінно!". Її тренування проходять у швидкому темпі. Вона дуже цілеспрямована і енергійна".

Девід Кірш (фото: instagram.com/davidkirsch)

Але форма Дженніфер залежить не тільки від фізичної активності. Зірка також підтримує здоровий повсякденний спосіб життя. Її розпорядок дня поза тренажерним залом включає в себе все, від дієти до сну. "Дженніфер скрупульозно ставиться до їжі, сну і взагалі до всього у своєму житті", - пояснив він. Сон стоїть одним найголовніших пунктів в цьому списку. Дженніфер навіть використовує фітнес-пристрій, який може вимірювати якість сну. "Спільний знаменник - завжди сон. Відпочинок і відновлення дуже важливі для вашого одужання і загального самопочуття", - говорить Девід.

Рецепт "секретного соусу" від тренера Дженніфер Лопес виглядає так:

1. Хода качкодзьоба. Перебуваючи в позиції присідання пліє, крокуйте вперед, поставивши праву ногу перед лівою. Потім зробіть зворотне. Під час руху ви повинні переконатися, що ваші руки знаходяться за головою, ваші стегна паралельні землі, ваші коліна під прямим кутом, а ваша вага припадає на п'яти.

2. Випади сумо. Стоячи, розставте ноги на ширині плечей, підніміть праву ногу від коліна і рухайте нею круговими рухами. Потім помістіть її ширше і відразу ж присядьте. Вийшовши з присідання, підніміть праву ногу і виштовхніть її.

3. Бічні рухи. Встаньте на карачки, поставивши руки під плечі, а коліна - під стегна. Утримуючи коліно зігнутим під кутом 90 градусів, підніміть праву ногу, поки вона не стане паралельна підлозі. Потім випряміть праве коліно і витягніть ногу в бік. Зігніть праве коліно назад на 90 градусів, а потім опустіть ногу.

4. Пліометричні присідання. Стоячи, ноги на ширині плечей, присядьте, а потім різко підстрибніть. При приземленні опустіться в те ж положення. Переконайтеся, що ви приземлилися на землю всією ногою, і постарайтеся зробити це якомога тихіше, що вимагає контролю.

5. Тяга на одній нозі. Встаньте так, щоб обидві ноги були під стегнами. Поставте ліву ногу на стіну позаду себе, при цьому ногу тримайте прямо. Одночасно з цим нахиліть тулуб вперед, поки він не стане майже паралельним підлозі. Руки тримайте прямо і перпендикулярно підлозі. Потім почніть витягувати ліву ногу вперед, утримуючи її прямо, і піднімайте тулуб вгору, поки знову не встанете.

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