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Секс і сон: ендокринолог розповіла, як швидко відновити організм після стресу

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Понеділок 31 травня 2021 20:03
Секс і сон: ендокринолог розповіла, як швидко відновити організм після стресу Катерина Григор'єва (фото: instagram.com/wow.so.young)
Автор: Тетяна Турчанікова

Стрес руйнівно впливає на весь організм, тому після нього бажано якомога швидше прийти в норму.

Про це у своєму Instagram розповіла лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва.

Що потрібно організму після стресу? Розрядка і відновлення. Швидкість відновлення, вона ж - стресостійкість, у всіх різна.

Завдання: навести порядок в організмі після стресу, тобто - після розгулу симпатичної системи.

Помічник: парасимпатична нервова система під проводом блукаючого нерва, він же - вагус.

Методи активації вагуса:

  • дихальні практики (короткий вдих - довгий видих, можна затримати дихання на 4-8 секунд),
  • медитація,
  • спів / полоскання горла,
  • ароматерапія,
  • м'язове розслаблення (гаряча ванна, лазня, йога, розтяжки та ін.).

Секс і сон: ендокринолог розповіла, як швидко відновити організм після стресу

Стрес нічим хорошим не закінчується (фото: pexels.com)

Що ще допоможе швидше вийти зі стресу:

  • Регулярна фізична активність.

Нерухомість в рази примножує стрес. Посильні фізичні вправи або прогулянки швидше відновлюють і мінімізують на біохімічному рівні руйнівну дію стресу.

Не потрібно займатися за принципом "швидше, вище, сильніше", все повинно бути в міру.

  • Масаж і самомасаж, особливо шийно-комірцевої зони.
  • Зняття діафрагмального спазму.
  • Повноцінний сон і відновлення циркадіанних ритмів.

Коли у вас це вийде, організм зможе протистояти навіть серйозним захворюванням, в т. ч. і онкології.

За свою практику я помітила. що ті, хто лягає спати вчасно, мають набагато кращі показники компенсації і довше утримують результат.

Незамінні для організму: ендокринолог розповіла, як правильно вибрати Омега-3

  • Секс, обійми, поцілунки: високий рівень окситоцину дає відчуття спокою і здатність краще справлятися зі стресом.

  • Значуще скорочення стимуляторів: кава, чорного і зеленого чаю, енерготоніків.

Бадьорити себе чашкою кави в стресі - все одно, що бити батогом втомленого коня.

  • Ставтеся до себе з співчуттям і любов'ю: не сваріть за помилки, дозвольте емоції, помічайте маленькі і великі успіхи.
  • Акумулюйте навколо себе приємних людей.

Знаходження в групі також підвищує рівень окситоцину.

Нагадаэмо, нутриціолог розповіла, як перемогти молочницю без ліків.

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