Секс і сон: ендокринолог розповіла, як швидко відновити організм після стресу
Стрес руйнівно впливає на весь організм, тому після нього бажано якомога швидше прийти в норму.
Про це у своєму Instagram розповіла лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва.
Що потрібно організму після стресу? Розрядка і відновлення. Швидкість відновлення, вона ж - стресостійкість, у всіх різна.
Завдання: навести порядок в організмі після стресу, тобто - після розгулу симпатичної системи.
Помічник: парасимпатична нервова система під проводом блукаючого нерва, він же - вагус.
Методи активації вагуса:
- дихальні практики (короткий вдих - довгий видих, можна затримати дихання на 4-8 секунд),
- медитація,
- спів / полоскання горла,
- ароматерапія,
- м'язове розслаблення (гаряча ванна, лазня, йога, розтяжки та ін.).
Стрес нічим хорошим не закінчується (фото: pexels.com)
Що ще допоможе швидше вийти зі стресу:
- Регулярна фізична активність.
Нерухомість в рази примножує стрес. Посильні фізичні вправи або прогулянки швидше відновлюють і мінімізують на біохімічному рівні руйнівну дію стресу.
Не потрібно займатися за принципом "швидше, вище, сильніше", все повинно бути в міру.
- Масаж і самомасаж, особливо шийно-комірцевої зони.
- Зняття діафрагмального спазму.
- Повноцінний сон і відновлення циркадіанних ритмів.
Коли у вас це вийде, організм зможе протистояти навіть серйозним захворюванням, в т. ч. і онкології.
За свою практику я помітила. що ті, хто лягає спати вчасно, мають набагато кращі показники компенсації і довше утримують результат.
Незамінні для організму: ендокринолог розповіла, як правильно вибрати Омега-3
-
Секс, обійми, поцілунки: високий рівень окситоцину дає відчуття спокою і здатність краще справлятися зі стресом.
- Значуще скорочення стимуляторів: кава, чорного і зеленого чаю, енерготоніків.
Бадьорити себе чашкою кави в стресі - все одно, що бити батогом втомленого коня.
- Ставтеся до себе з співчуттям і любов'ю: не сваріть за помилки, дозвольте емоції, помічайте маленькі і великі успіхи.
- Акумулюйте навколо себе приємних людей.
Знаходження в групі також підвищує рівень окситоцину.