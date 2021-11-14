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Сімейний лікар із Запоріжжя вразила українців шок-контентом, показавши "екзотик пол денс"

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Неділя 14 листопада 2021 19:02
Сімейний лікар із Запоріжжя вразила українців шок-контентом, показавши "екзотик пол денс" Фото: Сімейний лікар Світлана Юрчак вразила екзотик пол денс (прес-служба)
Автор: Світлана Мащенко

30-річна сімейний лікар-терапевт Світлана Юрченко із Запоріжжя показала українцям справжній шок-контент, якого від медика можна чекати в останню чергу. Дівчина вийшла на сцену і продемонструвала дуже відвертий танець на шесті, який вона сама охарактеризувала, як "екзотик пол денс".

Дивіться нижче в матеріалі Lite, чим же так здивувала дівчина глядачів і суддів шоу "Україна має талант".

Свєта каже, що ще в 2012-му вона побачила виступ Насті Соколової на УМТ. Дівчина прийшла в неймовірний захват і записалася в студію по стріп денс.

У Світлани несподівано стало виходити з першого заняття, але через нові травми вона вирішила поміняти напрямок на екзотик пол спорт.

Оскільки це хобі вимагає багато часу, сил і звичайно ж грошей, Світлана продовжує працювати за місцем основної роботи - приймає пацієнтів в поліклініці в якості лікаря загальної практики, тобто терапевта.

Сімейний лікар із Запоріжжя вразила українців шок-контентом, показавши &quot;екзотик пол денс&quot;Сімейний лікар із Запоріжжя вразила українців шок-контентом, показавши &quot;екзотик пол денс&quot;

Фото: Світлана Юрчак із Запоріжжя (прес-служба)

Але і в пол денсі дівчина дуже успішна. Зі своєю базою трюків вона давно завоювала всі нагороди в Україні і виступає на змаганнях, тільки як запрошена зірка.

Також викладає онлайн учням з Америки, Канади та Європи. Там вона навіть більше відома, ніж тут.

Свєта з'явилася на шоу в чорному балахоні, але коли роздяглася - всі так і ахнули - на ній було дуже відверте вбрання, яке доводилося монтажерам в деяких моментах прикривати "зірочками".

Суддя Євген Кот сказав "ні" через перебір з епатажем, але інші сказали" так", дозволивши дівчині продовжити участь в шоу.

Шоу "Україна має талант" вийшло цього року в новому форматі після чотирьох років перерви. Троє суддів - Сергій Притула, Ксенія Мішина, Євген Кот - обирають щосуботи на каналі СТБ найяскравіших українців.

У нинішньому, четвертому ефірі до журі приєдналася також співачка Руслана Лижичко.

Раніше ми писали, що троє українських студентів довели українців до сліз авторською композицією на цимбалах, яку вони присвятили померлому в 33 роки кумиру.

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