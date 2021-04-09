У мережі показали шикарну нерухомість Вакарчука: три квартири і величезний особняк

Лідер групи "Океан Ельзи" і колишній депутат партії "Голос" Святослав Вакарчук придбав за час своєї кар'єри чимало нерухомості. Разом зі своєю дружиною Лялею Фонарьовою у нього у володінні три квартири й особняк на лівому березі Дніпра.

Всі квартири музиканта знаходяться в центрі Києва, а ось дача розташувалася недалеко від станції метро "Славутич". Будинок співака з садовою ділянкою значиться в селищі Гнідин, але насправді примикає до спального району Осокорки.

Це зовсім не пафосна споруда, поруч стоять звичайні дачі киян.

Ділянка Лялі Фонарьової 6 соток, а площа особняка - 121 квадратний метр. Будинок зараз недобудований, в ньому планується три поверхи. Поруч протікає річка Дніпро і велика інфраструктура: ринок, магазинчики та зупинка маршруток.

У 2014 році дружина Вакарчука придбала цю нерухомість разом із земельною ділянкою за 100 тисяч доларів.

Дача Святослава Вакарчука знаходиться на лівому березі Дніпра

"Я достатньо скромна людина в побуті. Я живу в багатоквартирному будинку. У мене дві квартири в Києві, але в одній я давно не живу. У мене немає ніякої нерухомості за кордоном і ніколи не було. Я ні на кого нічого не записував", - повідомляв Вакарчук в одному з інтерв'ю під час передвиборної кампанії.

Квартири Святослава Вакарчука

Одна з квартир музиканта знаходиться в центрі Києва на вулиці Антоновича, неподалік від Палацу Україна. Артист купив її у 2003 році та оселився на 18 поверсі. Житло займає площу 90 квадратних метрів, а з його вікон відкривається чудовий вид на столицю.

Ще одна квартира співака знаходиться на вулиці Московській у Печерському районі. Тут у колишнього депутата дворівнева квартира, в якій він затіяв грандіозний ремонт. Відомості про це є у Державній архітектурно-будівельній інспекції України. Як виглядає житло всередині - ніхто не бачив. Святослав не любить пускати у свій особистий простір журналістів.

Квартири Святослава Вакарчука (фото: strana.ua)