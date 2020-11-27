Штормовий вітер, мокрий сніг і моторошний холод: погода на вихідних не порадує

Погода в Україні на вихідних кардинально зміниться майже у всіх областях

Погода в Україні на вихідних очікується холодна, вітряна і за прогнозами синоптиків буде йти дощ, сніг з дощем і місцями мокрий сніг. Температура повітря знову почне стрімко падати вниз.

Першими мокрим снігом зачепить західні області країни, а потім циклон пройде на північ, центр і дійде до півдня та кількох областей на сході країни. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"І завтра, і післязавтра, тобто, 28-29 листопада погода в Україні буде з опадами, і з теплом, і з холодякой. Циклон і атмосферні фронти на вихідних визначать у західних, північних областях дощ з переходом в мокрий сніг. Опади торкнуться Харківської області, місцями центральних областей. У неділю зачеплять південь, крім Запоріжжя. Все, що сюди не потрапило – без істотних опадів. На сході України ймовірний сильний вітер!" – попередила Діденко.

Карта погоди

Вона додала, що температура повітря в Україні буде нерівномірною і місцями коливання складуть понад 10 градусів.

"Температура повітря в Україні протягом 28-29 листопада, як українське суспільство в питаннях ковіду, хто куди. На заході та півночі буде найхолодніше, в денні години очікується від +1 до +4 градусів. У центральній частині від +1 +3 градусів тепла у Вінницькій області до +4 +6 градусів в Черкаській, Полтавській областях, в Кропивницькому і районах, аж до +8 градусів під Дніпром. На сході прогнозується +5 +8 градусів. У південній частині очікується найбільш тепла погода: від +6 +10 градусів до +10 +14 градусів в Криму", - додала синоптик.

Карта погоди

У Києві Наталка Діденко пообіцяла опади – дощ та мокрий сніг, а температура повітря буде досить низькою.

"У Києві прогностична синоптична ситуація явно вказує на опади, дощ з переходом в мокрий сніг. Однак і не без прояснень. Малокомфортність вологої погоди в столиці буде посилювати низька температура: протягом дня максимально всього +1 +4 градуси", - додала синоптик.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик дав неоднозначний прогноз на грудень і пообіцяв аномальну погоду.

А також ми розповідали про те, що на Україну насувається холодний циклон, який принесе снігопади.