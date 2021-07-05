Синоптики попередили українців про зливи та грози: де чекати негоду

Погода в Україні сьогодні, 5 липня, порадує хіба тільки любителів дощів. На всій території країни очікуються опади з грозами. При цьому в південних і областях очікуються сильні дощі.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру .

На заході України дощі з грозами. У Львівській та Тернопільській областях +23+25. У Луцькій, Волинській, Хмельницькій та Чернівецькій областях +24+26. У Закарпатській області +26+28.

На півночі також дощі з грозами. Температура повітря в Чернігівській і Сумській областях становитиме +26+28.

У центральній частині також будуть опади. У Черкаській, Полтавській і Дніпропетровській областях буде +26+28. У Кіровоградській області +25+27.

У східних регіонах дощі та грози. У Луганській області +29 +31, в Донецькій області +27+29, в Харківській області +28+30.

На півдні сильні дощі та грози. У Запорізькій і Миколаївській областях +26+28. В Одеській області +24+26. У Херсонській області +25+27.

В окупованому Криму також грози з дощами. При цьому температура повітря складе +25+27.

Погода в Україні 5 липня (погодна карта: meteo.gov.ua)