ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Синоптики попередили українців про зливи та грози: де чекати негоду

Новость на русском →
Понеділок 05 липня 2021 06:32
Синоптики попередили українців про зливи та грози: де чекати негоду Фото: погода в Україні 5 липня буде дощовою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Погода в Україні сьогодні, 5 липня, порадує хіба тільки любителів дощів. На всій території країни очікуються опади з грозами. При цьому в південних і областях очікуються сильні дощі.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

На заході України дощі з грозами. У Львівській та Тернопільській областях +23+25. У Луцькій, Волинській, Хмельницькій та Чернівецькій областях +24+26. У Закарпатській області +26+28.

На півночі також дощі з грозами. Температура повітря в Чернігівській і Сумській областях становитиме +26+28.

У центральній частині також будуть опади. У Черкаській, Полтавській і Дніпропетровській областях буде +26+28. У Кіровоградській області +25+27.

У східних регіонах дощі та грози. У Луганській області +29 +31, в Донецькій області +27+29, в Харківській області +28+30.

На півдні сильні дощі та грози. У Запорізькій і Миколаївській областях +26+28. В Одеській області +24+26. У Херсонській області +25+27.

В окупованому Криму також грози з дощами. При цьому температура повітря складе +25+27.

Синоптики попередили українців про зливи та грози: де чекати негоду

Погода в Україні 5 липня (погодна карта: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, Київ і область накрили зливи, після яких деякі дороги перетворилися на річки. Крім того, затопило один багатоповерховий будинок.

Ми також писали про те, синоптики розповіли, коли закінчиться період грозових дощів в Україні.

Читайте LITE в Google News
Погода в Україні Погода
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Шалені гроші: скільки заробила збірна України на Євро 2020
Шалені гроші: скільки заробила збірна України на Євро 2020