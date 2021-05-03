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Синоптики розповіли, якою буде погода в останній великодній вихідний

Новость на русском → Понеділок 03 травня 2021 21:01
Синоптики розповіли, якою буде погода в останній великодній вихідний Колаж РБК-Україна: погода в Україні 4 травня
Автор: Lite

Завтра, 4 травня, в останній великодній вихідний день погода в Україні буде сонячною. При цьому опадів не очікується. В середньому температура повітря складе +14... +16 градусів.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

На заході у Львівській, Тернопільській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Закарпатській, Житомирській та Вінницькій областях вдень буде +14...+16. В Івано-Франківській та Чернівецькій областях тепліше +15...+17.

На півночі України трохи прохолодніше. У Чернігівській та Сумській областях +13...+15 градусів.

На сході в Луганській області +16...+18, в Донецькій - +15...+17, в Харківській - +14 ... +16.

У центральній частині також сухо. У Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях +14...+16. У Дніпропетровській області +13... +15.

На півдні тепло. В Одеській, Запорізькій та Херсонській областях +15...+17. У Миколаївській області +16 ... +18.

В анексованому Криму опадів також не очікується. Температура повітря складе +17... +19 градусів.

У Києві без дощу. Вдень +13... +15, при цьому буде дути західний вітер зі швидкістю 7-12 м/с.

Синоптики розповіли, якою буде погода в останній великодній вихідний

Погодна карта на 4 травня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, народний синоптик Леонід Горбань шокував прогнозом на травень. За його словами, після 6 травня відбудеться різке зниження температури.

Ми також писали про те, що робочі дні в Україні 2021 році будуть перенесені ще два рази. Це пов'язано з державними святами.

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