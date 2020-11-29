Будьте уважні: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 30 листопада по 6 грудня

Астрологи розповіли, що чекає все знаки Зодіаку в найближчий тиждень

Гороскоп на грудень говорить про те, що останній місяць року стане справжнім випробуванням для багатьох представників зодіакального сузір'я. Можливі складні ситуації та прийняття важливих рішень. На початку місяця варто бути уважнішими, щоб не потрапити в дурну ситуацію.

Астрологи розповіли, що чекає все знаки Зодіаку в найближчий тиждень, з 30 листопада по 6 грудня, і кому зірки обіцяють удачу і везіння. Про це пише видання SlovoFraza.

Овен

На понеділок не плануйте важливих справ, постарайтеся трохи відпочити. Релаксація допоможе налаштуватися на позитивний настрій на весь тиждень. Якщо є можливість - побудьте вдома. Уникайте громадських місць і неприємних людей. З вівторка темп життя почне збільшуватися і можна планувати подорожі, шопінг або корисні придбання до нового року. На вихідних наведіть порядок в домі.

Телець

Зірки обіцяють дуже сприятливий період для роботи та бізнесу. Можна вирішити нарешті всі проблеми, в тому числі й фінансові, а також знайти взаєморозуміння з тими, з ким це раніше не вдавалося. Прибиранням в домі займіться в будь-який день, крім понеділка. Вдалими будуть знайомства, особливо 5 і 6 грудня. Це може бути спілкування в соціальних мережах, в реальності, побачення або флірт. Постарайтеся провести межу між любов'ю і роботою - службові інтрижки на користь точно не підуть.

Близнюки

Присвятіть час своїй другій половині, рідним, друзям. Можна сходити в гості або зібрати найближчих у себе вдома. На цьому тижні ваша підтримка і розуміння може знадобитися комусь із близького оточення. У п'ятницю можна братися за нові справи або відправлятися в подорож. Також буде продуктивним навчання, варто інвестувати у свій розвиток. А ось від брехні та хитрості краще відмовитися - вони можуть зіпсувати репутацію.

Рак

У найближчий тиждень сконцентруйтеся на власному розвитку, щоб стати більш цілісною особистістю. Зірки обіцяють вам ідеальний час для отримання нових знань, навчання, ділових поїздок, духовного спілкування. Не забудьте про те, що крім важливих робочих завдань, вам потрібно відпочивати та відновлювати сили. Також можуть виникнути непередбачені ситуації - проявіть холоднокровність, щоб не приймати рішення зопалу.

Лев

Перший і останній день тижня будуть небезпечними, остерігайтеся ворогів і недоброзичливців. На вихідних обійти неприємності стороною буде досить легко, а ось понеділок може стати справжнім випробуванням. Левам доведеться зіткнутися віч-на-віч з заздрісникам і клопотами. Нерви, поспіх, негатив - все виявиться факторами ризику. Не давайте людям порожніх обіцянок, будьте обережні в планах - можуть зриватися зустрічі.

Діва

В останній день осені відмовтеся від справ, які не викликають у вас захоплення. З 1 грудня енергетика почне поліпшуватися, і настрій стане більш оптимістичний. Приділіть свого часу врегулюванню розбіжностей і проблем у відносинах. Доведіть все розпочате до логічного завершення і постарайтеся не відхилятися від стандартного розпорядку дня. Постарайтеся заощадити свої гроші, час і нерви.

Терези

Постарайтеся позбутися від негативу найближчими днями або хоча б зробіть кроки в цьому напрямку. Якщо ви хотіли змінити роботу або відвідати інше місто - це краще зробити в середині тижня і це додасть позитивної енергії та настрою. В особистих стосунках може виникнути плутанина - відкриється любовний трикутник, пропаде інтерес або гармонія. Постарайтеся не впадати в крайнощі та в спілкуванні зі старшим поколінням проявіть тактовність і стриманість.

Скорпіон

Тиждень почнеться з занепаду сил і відновляться вони не відразу. До середи не перенапружуйте себе і не ризикуйте без потреби. Присвятіть час відпочинку або рішенням нескладних завдань. Друга половина тижня буде більш продуктивна, і багато напрямків почнуть змінюватися на краще. У вас почнуть зникати сумніви, страхи, погані думки та гарний настрій підкаже, як потрібно діяти в тій чи іншій ситуації. В кінці тижня займіться творчою роботою.

Стрілець

Для того, щоб домогтися бажаного на цьому тижні, вам знадобитися правильний настрій і сили небесних світил. Затемнення на Стрільців надасть сприятливий вплив і на початку тижня варто присвятити себе улюбленим справам. Робота буде виходити, а в романтичній сфері можливі приємні зміни. Постарайтеся трохи менше звертати уваги на критику на свою адресу і не особливо критикувати оточення.

Козоріг

У вас починається період духовного розвитку і наступні тижні будуть дуже динамічними. Астрологи рекомендують набратися сил і чітко скласти план своїх дій, оскільки кількість справ почне зашкалювати. На вихідних чекайте нестандартних ситуацій і постарайтеся позбутися від ілюзій стосовно людей. Просто приймайте їх такими, як вони є. Близько можуть вас дратувати, але не варто від них відвертатися.

Водолій

Перша половина тижня буде досить складною. Можуть бути зриви планів, проблеми вдома і на роботі. Обійти всі труднощі не вийде, але якщо сприймати негаразди досить спокійно і постаратися все вирішити з холодною головою, то все пройде без наслідків. Постарайтеся забувати все погане і перемикатися, використовуйте гнучкість характеру. Не зациклюйтеся на неприємностях, йдіть на поступки та прощайте людей.

Риби

Зірки та планети найближчим часом увійдуть в вдале положення і нічого не завадить вам втілити в життя грандіозні плани. Агресивність з боку оточення зміниться на приязність. Риби стануть більш привабливими й це допоможе їм справити враження при новому знайомстві. Кінець тижня варто присвятити шопінгу і відпочинку, можна оновити гардероб і розпочати закупівлю подарунків на свята.

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