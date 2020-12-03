Насувається сніг і мороз: в яких регіонах потрібно одягатися тепліше

Погода в Україні у четвер, 3 грудня, очікується холодна. При цьому в чотирьох областях буде сніг: Чернігівській, Сумській, Харківській і Полтавській.

За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській і Полтавській областях вночі температура повітря становитиме -2...-4 градуси, а вдень 0...+2. У Сумській та Харківській областях вночі стовпчики термометрів опустяться до -3...-5, вдень також буде 0...+2.

На сході України буде холодно, але без снігу. У Луганській області вночі -4...-6, вдень 0...+2. У Донецькій області вночі буде трохи тепліше -3...-5 вночі і 1...+3 вдень.

В центральній частині також без опадів, але вночі температура повітря буде мінусова. У Черкаській області вночі -2...-4, вдень +1...+3. В Кіровоградській області вночі -1...-3, вдень +2...+4. У Дніпропетровській області вночі -1...-3, вдень +2...+4. У Запорізькій області буде тепліше, вночі -1...+1, а вдень +4...+6.

У західних регіонах без дощу, але буде холодно. У Львівській області вночі -2...-4, вдень +1...+3. В Івано-Франківській області вночі -3...-5, удень +1...+3. У Закарпатській області вночі -3...-5, удень +6...+8. У Тернопільській області вночі -3...-5, удень 0...+2.

На півдні буде найтепліше. У Миколаївській області вночі -1...+1, вдень +6...+8 градусів. У Херсонській області вночі -1...+1, вдень +6...+8. В Одеській області вночі +1...+3, вдень +5...+7.

У Києві без опадів, вночі -1...-3, вдень 0...+2.

Карта погоди в Україні на четвер, 3 грудня

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