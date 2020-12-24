Снігові зливи і штормовий вітер: в Україні розгуляється жахлива погода

Погода в Україні у четвер, 24 грудня, очікується неприємна і в деяких регіонах небезпечна. Частину країни накриє сніговими зливами, мокрим снігом з дощами. Ускладнить ситуацію сильний штормовий вітер з поривами.

За прогнозом Українського гідрометцентру, на сході переважно буде сухо, сніг з дощем зачепить тільки Полтаву і Дніпро, в інших містах – без істотних опадів. Очікується сильний штормовий вітер. Вночі в регіоні від -7 до -1 градуса, вдень від -1 до +2 градусів.

Південь України затягне дощами, місцями з мокрим снігом. Вітер сильний, зі штормовими поривами. Нічна температура становитиме від -3 до +2 градусів, вдень від +2 до +7 градусів. У Криму пройде дощ, вночі – мокрий сніг з дощем. Температура повітря в нічні години від 0 до +2 градусів, вдень +7 +9 градусів.

У північних областях будуть бушувати снігові зливи та сильний штормовий вітер. Вночі очікується до -1 градуса, вдень до +1 градуса.

Захід країни накриє сильними дощами, місцями з мокрим снігом. Вітер зі штормовими поривами. Вночі від +0 до +4 градусів, вдень від +2 до +6 градусів, місцями прогріється до +7 +9 градусів.

В центральній частині країни йтиме сильний мокрий сніг з дощем, очікується сильний вітер. Нічна температура буде близько 0 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +2 градусів.

У Києві 24 грудня синоптики прогнозують дощ з мокрим снігом, сильні. Вітер південний, з поривами до 12 м/с. Вночі очікується близько 0 градусів, вдень від 0 до +2 градусів.

Карта погоди в Україні на четвер, 24 грудня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили українців про різку зміну погоди в більшості областей.

А також розповідали про те, що синоптики засмутили "мокрим" прогнозом погоди на католицьке Різдво.