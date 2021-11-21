Собор Архістратига Михаїла 2021: що сьогодні строго не можна робити і головні прикмети

21 листопада 2021 року віруючі шанують в молитвах архангела Михаїла, який згідно з Писанням, пронизав списом занепалого ангела, сатану.

Що не можна робити в цей святковий день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

Михайло також дав Мойсею священну скрижаль, щоб він вів єврейський народ.

Святкування Михайлова дня пов'язане з дивом, яке відбулося в IV столітті. Був храм, який побудували в ім'я Архістратига Михаїла в подяку за зцілення німої дівчинки. Поблизу храму протікало цілюще джерело.

Архангел Михайло прийшов уві сні до батька дівчинки і сказав, що якщо він хоче, щоб його дочка змогла говорити, то їй необхідно випити води з джерела. Дівчинка випила воду і змогла заговорити. Батьки дитини в подяку звели храм в пам'ять про це диво.

Що потрібно, а що не можна робити в цей день

21 листопада люди починали з ранкової служби в церкві, ставили свічку і зверталися до Михайла з проханням. У цей день також задобрювали дворового-молодшого брата домовика.

У цей день також починалися Михайлівські свята - гуляння з нагоди закінчення всіх сільськогосподарських робіт. Це свято було гостьовим -треба було і самим в гостях побувати, і до себе гостей запросити і попотчувати.

Наші предки на стіл подавали домашнє пиво, пироги зі свіжого борошна, мед. Вважалося, що їжі повинно було вдосталь, щоб наступний рік був вдалим і врожайним. Свято тривало тиждень - до довгого і суворого Пилипівського посту, який передував Різдво.

Також в Михайлів день нікому не можна відмовляти в допомозі. Ранок слід почати з відвідування церкви, поставити свічки за здоров'я рідних і відслужити молебень. Якщо є можливість, подайте милостиню.

Категорично не можна в цей день рубати сокирою, різати ножем, ткати і займатися будь-якою домашньою роботою. Також постарайтеся в цей день ні з ким не лаятися і залишатися в гарному настрої до самого вечора.

Це особливий день для українців, адже саме архангел Михаїл вважається покровителем Києва!

Прикмети 21 листопада

Якщо з ранку з'явився іній, то зима буде сніжною;

Якщо вранці спостерігається туман, то буде відлига;

Якщо день буде ясним, то скоро прийдуть сильні морози;

Якщо йде мокрий сніг, то весна буде дощовою;

Якщо на деревах залишилося мало шишок, але на дубі багато жолудів, то зима буде теплою.

День ангела в цей день відзначає Михайло.