Солістка KAZKA зробила відверте зізнання про свою орієнтацію

Олександра Заріцька з групи KAZKA зробила відверте зізнання про свою орієнтацію слідом за MELOVIN'ом . Співачка сказала, що відносить себе до квір-людей, тобто до таких, чия сексуальність відрізняється від суспільної більшості.

Про це Саша розповіла в інтерв'ю програмі "Світське життя".

Олександра каже, що дружить з MELOVIN'ом (справжнє ім'я - Микола Бочаров) і підтримує його камін-аут.

"Я ставлюся до тих людей, які підтримують прайди і всі меншини і квір-людей. Я сама себе вважаю квіром. Взагалі, квір-люди - люди, які трохи нестандартні у всіх обсягах нашої культури. Тому, це така тендітна частина нашого суспільства, яку треба берегти і за яку треба стояти і битися, якщо треба", - заявила співачка.

Дівчина каже, що чим більше буде таких сміливих людей, як MELOVIN, тим краще. Адже так наше суспільство швидше звикне до "різних людей".

Відео: солістка KAZKA зізналася, що квір (Світське життя)

Для довідки:

Квір - це збірний термін, який використовується для позначення сексуальних і гендерних меншин.