ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Солістка KAZKA зробила відверте зізнання про свою орієнтацію

Новость на русском →
Неділя 11 липня 2021 10:30
Солістка KAZKA зробила відверте зізнання про свою орієнтацію Фото: солістка Kazka Олександра Зарицька (instagram.com/kazka.band)
Автор: Світлана Мащенко

Олександра Заріцька з групи KAZKA зробила відверте зізнання про свою орієнтацію слідом за MELOVIN'ом. Співачка сказала, що відносить себе до квір-людей, тобто до таких, чия сексуальність відрізняється від суспільної більшості.

Про це Саша розповіла в інтерв'ю програмі "Світське життя".

Олександра каже, що дружить з MELOVIN'ом (справжнє ім'я - Микола Бочаров) і підтримує його камін-аут.

"Я ставлюся до тих людей, які підтримують прайди і всі меншини і квір-людей. Я сама себе вважаю квіром. Взагалі, квір-люди - люди, які трохи нестандартні у всіх обсягах нашої культури. Тому, це така тендітна частина нашого суспільства, яку треба берегти і за яку треба стояти і битися, якщо треба", - заявила співачка.

Дівчина каже, що чим більше буде таких сміливих людей, як MELOVIN, тим краще. Адже так наше суспільство швидше звикне до "різних людей".

Відео: солістка KAZKA зізналася, що квір (Світське життя)

Для довідки:

Квір - це збірний термін, який використовується для позначення сексуальних і гендерних меншин.

Нагадаємо, що на фестивалі Atlas Weekend український співак MELOVIN зізнався у своїй сексуальній орієнтації, злившись в пристрасному поцілунку з хлопцем.

Читайте LITE в Google News
KAZKA
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Магнітна буря накриє Землю: бережіть голови
Магнітна буря накриє Землю: бережіть голови