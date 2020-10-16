Сонячно, але холодно: температура повітря в Україні різко піде вниз

Погода в Україні знову поміняється після вихідних

Погода в Україні зробить різкий розворот у бік холоду. Вихідні дні у більшості областей будуть холодними та дощовими. А от з понеділка в країні запанує суха і сонячна погода, однак температура повітря буде дуже низькою.

За даними Українського гідрометцентру, з 18 жовтня в більшості областей буде холодно. На сході країни вночі +9 +11 градусів, вдень від +10 до +15 градусів, тільки в Луганській і Донецькій областях прогріється до +17 +20 градусів.

У південних областях нічна температура складе +9 +13 градусів, денна від +14 до +17 градусів, в Криму до +19 градусів.

На півночі та заході України буде найхолодніше, вночі від +4 до +7 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +6 до +9 градусів. А в центральній частині країни вночі +6 +8 градусів, вдень від +9 до +13 градусів.

У Києві 18 жовтня також похолодає. Нічна температура становитиме +5 +7 градусів, вдень від +7 до +9 градусів.

Карта погоди в Україні на неділю, 18 жовтня

З понеділка в більшості областей нічна температура повітря опуститься до +3 +5 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +9 до +12 градусів, у південних областях буде трохи тепліше, до +14 +16 градусів.

Тим часом у п'ятницю, 16 жовтня, висока температура повітря затримається в південних, східних і центральних областях країни. Частину України накриє дощами та штормовим вітром.

На сході дощі пройдуть тільки в Полтаві та Харкові, в інших областях буде сухо. Вночі +9 +13 градусів, удень повітря прогріється до +19 +22 градусів.

У південних областях сухо і сонячно, мінлива хмарність та вітер. Нічна температура становитиме +12 +15 градусів, вдень очікується від +21 до +23 градусів, у Криму +22 +24 градуси.

На півночі та заході України синоптики прогнозують дощі, місцями сильні. Нічна температура впаде до +6 +9 градусів, вдень очікується від +10 до +14 градусів.

У центрі країни сонячно і сухо, вночі +10 +13 градусів, вдень прогріється до +19 +21 градуса.

У Києві 16 жовтня буде йти дощ, вночі від +10 до +12 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +13 +15 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 16 жовтня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики назвали області, що накриє сильними дощами 16 жовтня.

А також розповідали про те, що синоптики повідомили, чи варто українцям чекати сніг цієї зими.