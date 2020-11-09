Сонячно, але з нюансами: синоптики уточнили погоду на 9 листопада

Погода буде радувати яскравим сонцем, але не високими відмітками у градусників

Погода в Україні 9 листопада буде сонячною, але не дуже теплою. За даними синоптиків, мінімуми вночі очікуються на заході країни, де термометри покажуть до +1 градуса. У денний час середня температура повітря сягатиме + 7 ... + 10 градусів. Про це синоптики написали в прогнозі на сайті Українського гідрометцентру.

Як повідомляють фахівці, опадів в Україні 9 листопада не очікується. Вірогідність випадання дощу в понеділок буде мінімальною.

При цьому відмітки у термометрів в середньому опустяться на 1-2 градуси в порівнянні з неділею. Найхолодніше буде на заході країни, де термометри покажуть + 7... + 10 градусів. Винятком стане Закарпатська область, де очікується + 10... + 12 градусів. Трохи тепліше на сході та в центрі країни - + 8... + 10 градусів протягом дня. На півдні України буде така ж ситуація, проте в деяких областях + 10... + 14 градусів в сонячний час доби.

При цьому вночі в Україні очікується в середньому + 3... + 5 градусів. У західних регіонах при цьому буде холодніше в цей час доби - +1... +3 градуси. Максимальні показники вночі очікуються на півдні країни, де термометри опустяться до + 3... + 8 градусів.

Погода в Україні 9 листопада (карта: meteo.gov.ua)

Відзначимо, що синоптик Наталка Діденко вважає, що в Україні погода "піде в мінус" з середи наступного тижня. А ось ресурс Gismeteo в прогнозі на два тижні повідомив, що така погода затягнеться як мінімум до 20-х чисел листопада.

Також метеорологи розповіли, якою в Києві буде зима.