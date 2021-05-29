Поради від мам: список корисних і смачних перекусів для прогулянок і пікніків
Перекушування для тривалих прогулянок і пікніків краще приготувати заздалегідь. Так ви не накинетеся на фатс-фуд, який зустрінете по дорозі і не закінчите день в кафе з морозивом.
Нутриціолог у своєму Instagram порадила, чим запастися перед пікніком - і навіть зібрала список корисних продуктів від мам.
Іноді можна і фаст-фуд з морозивом, подумає хтось. Так, але так як прогулянки трапляються кожен день, то це дуже швидко може стати звичкою і причиною дисбалансу здоров'я. Так як майже у всій магазинній їжі використовують неякісні масла і цукор.
Я зібрала поради з перекусами, які ви любите і віддаєте перевагу готувати для ваших близьких, щоб уникати покупних снеків.
Горіхи і ягоди - завжди смачно і корисно (фото: pexels.com)
Такий підхід мені здається навіть більш практичним, ніж ділитися рецептами, тому що це реальний досвід справжніх мам, який значно простіше прийняти і надихнутися.
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Ось ваші рекомендації по перекусам від читачок (і я з ними повністю згодна).
- Гречане молоко, збите з чорницею, горіхи і бутерброд з кокосовою манною.
- Перепелині яйця, огірки, чіпси з водоростей і мигдальне молоко.
- Яблука, морква і горіховий урбеч.
- Домашній хліб, салат і наріне з козячого молока.
- Шоколадна паста (тахіна + какао) і хліб.
- Ягоди і горіхи.
- Козячий сир і овочі.
- Хумус з овочами.
- Мафіни з овочами з нутового борошна.
- Сочевичні коржі з козячим сиром або хумусом.
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