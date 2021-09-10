Стало відомо, чому Горбунов і Осадча назвали меншого сина Данилом

51-річний Юрій Горбунов з дружиною Катею Осадчою вибирали ім’я своєму молодшому сину, який три тижні тому народився на світ , серед декількох, але зупинились саме на Данилові, оскільки ім’я дуже гарно звучить з прізвищем та по-батькові.

У цьому зірковий ведучий 1+1 зізнався у прямому ефірі шоу "Твій день".

"У нас Данило одразу було в робочій версії й ще декілька імен. Ми зупинилися на Данилові. Даня ми його не називаємо! Так само, як у нас Іван - це Іван, так само і Данило - це Данило або Данилко, але не Даня. Іван називає його - Данило, або братик. Горбунов Данило Юрійович - звучить красиво!" - сказав ведучий.

Юрій Горбунов і Катя Осадча з сином на прогулянці (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Данило - це давнє українське чоловіче ім'я. Історія знає таких відомих постатей з ім'ям Данило, як Данило Галицький - князь з династії Романовичів, правитель Галицько-Волинського князівства. Та Данила Апостола - українського військового, політичного і державного діяча, Гетьмана Війська Запорозького.

Юрій Горбунов з синами на прогулянці (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Зазначимо, що Юра і Катя вже виховують 4-річного сина Івана, але факт того, що Юрій став батьком вперше у 46 років, а вдруге - 51, його зовсім не бентежить, оскільки він себе почуває на 21 рік і взагалі вважає, що народжувати потрібно пізніше.

"Я взагалі вважаю, що діти повинні з’являтись на світ, тоді коли батьки готові. Тому що тоді у мами з татом є більше свідомості та внутрішньої дисципліни. А всіх чоловіків обов’язково потрібно відправляти на пологи, щоб вони брали у цьому участь й бачили, як їхня дитина з’являється на світ та через що проходять дружини, щоб ця дитина народилась", - розповів Горбунов, який двічі був присутній на пологах та перерізав пуповини синам.

Крім цього ведучий пояснив, що бути присутнім на пологах корисно не тільки для емоційного стану дружини, а й самого немовля.

Юрій пригадав, як вперше взяв на руки Данила одразу після його народження у пологовому будинку.

"Синочок міцно спав у мене на руках 40 хвилин. До речі, так само як і Іван, коли народився, і теж рівно 40 хвилин. Я лежав у блаженстві, боявся зробити зайві рухи", - сказав ведучий.