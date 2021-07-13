55-річний Віктор Павлік, який став знову батьком, згадав про старших дітей: я їм багато чого недодав

Співак Віктор Павлік нещодавно знову став батьком. Його молода дружина Катерина народила йому хлопчика, якого назвали Михайлом. Але разом з цим у виконавця залишилися діти від попереднього шлюбу.

Павлік повідомив, що його діти дуже зраділи народженню у його нової дружини хлопчика Михайла.

"Вони привітали й пораділи за мене. Син і дочка вже дорослі, самі батьки, все розуміють. Рідний братик за віком їм, як син. І Павлу моєму, ангелу, царство Небесне, теж був би братиком. Чотирьох дітей і трьох онуків Бог мені послав. Вважаю, це велике багатство. Я б сказав, найголовніше в житті. Зараз по-іншому дивлюся на виховання дитини, на батьківство. З Сашею і Христиною можна було б багато чого змінити, але вже нічого не повернути", - зізнався співак.

Віктор розговорився, що свого часу мало приділяв уваги дітям і відповідно багато їм недодав.

"Мало був з ними, мало уваги приділяв. Молодий, довге волосся, гітара, фестивалі, гульня, пиво, друзі... звичайно, я їм багато чого недодав. Але я щасливий, що вони у мене є, живі-здорові, ми нормально спілкуємося. Я всіх люблю однаково, вони для мене дуже близькі, і вони це знають. Звичайно, зараз до Мишка я відчуваю трепетні почуття, є і тривога, як його виховати, поставити на ноги", - розповів артист.

Співак повідомив, що він хотів би навчити сина Михайла найкращим людським якостям.

"У першу чергу - бути хорошою людиною, бути чесною, щирою, доброю, врівноваженою, любити Бога, батьків, людей, життя, жити за Божими законами. Я розумію, що більше уваги йому приділятиме Катя. Тому що я, скільки вистачить сил і здоров'я, буду працювати, їздити з концертами. Але це не означає, що буду любити його менше. Можливо, пізніше Катя з Мішею теж будуть їздити зі мною". - резюмував Віктор.