Суддя "МастерШефа" раптово набрав 15 кг: навіть зал не допомагає

Один з незмінних суддів кулінарного шоу "МастерШеф" ресторатор Володимир Ярославський розповів про свою проблему. Справа в тому, що за весь період карантину він набрав 15 кілограмів і йому ніяк не вдається від них позбутися.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Факти".

Ярославський розповів, як у цей непростий для України час карантину він змінився. Навіть спортзал не допомагає йому прийти в колишню форму.

"Я сильно погладшав і ніяк не можу себе змусити повернутися до своєї попередньої ваги, зовнішнього вигляду і способу життя. Навіть не можу сказати, що мені заважає. Погладшав, напевно, кілограмів на п'ятнадцять за минулий рік. Звичайно, ходжу в спортзал, але не регулярно. Так і зали часто закриваються на карантин", - розповів Володимир.

Суддя популярного шоу і не приховує, що дуже любить поїсти. Мабуть, саме це заважає йому схуднути.

"Що є, то є. До того ж, коли перебуваєш постійно серед смачної їжі, складно втриматися. Плюс не дуже активний спосіб життя. А я, буду відвертий, люблю поїсти. Так що мені постійно хочеться все", - розповів він.

Володимир Ярославський поправився на 15 кг (фото: fakty.ua)

У цьому році Ярославський мріє схуднути і відкрити свій маленький бар для душі.

"Так, схуднути необхідно. А ще хочу відкрити свій невеликий ресторанчик і зайнятися вивченням іноземних мов. Що стосується великого відпочинку, то будую плани тільки на 2022 рік. Думаю, тоді це стане можливим", - розповів Володимир.