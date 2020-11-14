Весілля грати більше не можна: що заборонено, а що можна робити 14 листопада

На Кузьму, 14 листопада, за традицією, догравали останні весілля

14 листопада 2020 в народі заведено вшановувати пам'ять двох братів безсрібників Косми (Кузьми) і Даміана (Дем'яна). Святих вважають оберегами домашнього затишку і покровителями ремісників - переважно ковальської справи і жіночого рукоділля.

В цей день жінки починали прясти вовну, щоб виготовити теплі зимові речі, також на Кузьму догравали останні весілля, пише segodnya. Що можна і не можна робити в цей день, головні прикмети і традиції - читайте в матеріалі Styler.

Головні традиції 14 листопада

Інші назви свята: Кузьми, Кузьминки осінні, "Курячі іменини".

У цей день дівчата збиралися, накривали стіл і запрошували хлопців. Обов'язково на столі повинна була бути куряча локшина, інші страви з курятини, каша.

Посиденьки часто тривали до світанку, після чого молоді люди повинні були виконати незвичайну традицію - вони вирушали красти сусідських курей. Вважалося, що в господарстві, де вкрали курку, буде багато курей в наступному році.

В цей день справлялися також "курячі іменини". Було прийнято, щоб багаті родичі дарували бідним курей.

Космі і Даміану потрібно молитися про душевне і тілесне зцілення, про просвітлення розуму, навчання грамоті і про допомогу в навчанні, про кохання і мир у подружжя, про покровительство сімейного вогнища.

Що не можна робити на Кузьми

14 листопада строго не можна лаятися, лихословити і розпускати плітки. Необхідно помиритися з родичами, з якими ви у сварці.

Слід пробачити образи й іншим людям.

У цей день заведено подавати милостиню. Тільки дивитися в очі тому, кому даєте гроші, категорично заборонено. Інакше бути біді.

А ще в цей день після купання дитини не можна виливати воду на вулицю. В іншому випадку дитина буде погано спати і багато плакати.

Прикмети на Кузьми, 14 листопада

Якщо з'їсти курячого м'яса в цей день, то кури будуть добре водитися.

Якщо найменший чоловік у сім'ї з'їсть куряче серце, той буде здоровим протягом усього року.

Якщо сниться сон у ніч на 14 листопада, то він буде віщим.

Сніг пішов 14 листопада - навесні повінь буде.

Лист на дереві залишається - в цей день у наступному році, швидше за все, буде морозна погода.

Якщо мороз слабкий, то зима настане нескоро.

День теплий - зима не настане до початку грудня і в цілому буде досить теплою.

Кішка нявкає - буде невдача.

Раніше ми писали про всі вихідні та свята листопада, і чи будуть цього місяця додаткові дні для відпочинку.